La Rioja registra una de las mayores tasas de separaciones y divorcios por cada 100.000 habitantes en el 3º trimestre

Aunque ha sido la comunidad autónoma donde menos han bajado, ya que en el resto de territorios el descenso ha oscilado entre el 14 y el 32 por ciento. Y la media nacional se ha situado en el 21,8%, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Además, La Rioja es uno de los territorios, junto con las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, que ha registrado la mayor tasa de separaciones y divorcios por cada 100.000 habitantes en el tercer trimestre del año. Durante este periodo de tiempo hubo 49,2 procesos de familia por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional fue de 42, 5.

Durante el tercer trimestre del año se han tramitado 5 separaciones, frente a la 9 del año anterior. En cuanto al número de divorcios consensuados ingresados ha sido el mismo que el tercer trimestre del año anterior, un total de 99. Los no consensuados han bajado un 10,2%.

Los procesos para la Guarda y Custodia de hijos no matrimoniales no consensuadas han experimentado una bajada del 23,3%. Han pasado de 30 en 2020 a 23 en 2020. Las causas para la Guardia y Custodia de hijos no matrimoniales consensuadas han pasado de 23 a 26, lo que arroja un incremento del 13,0%.

En cuanto a los procedimientos los relativos a la Modificación de Medidas no consensuadas han bajado un 6,5%. Y las demandas para la Modificaciones de Medidas consensuadas han experimentado un incremento con respecto a 2020 del 18,2%.