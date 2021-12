El PP asegura que el modelo de financiación "vuelve a castigar" a la Comunitat Valenciana porque "pierde peso"

Mediante un comunicado, Ibáñez ha señalado que "es una mala noticia, porque sigue incidiendo en la diferencias existentes en el actual modelo de financiación". "No sabemos que pasa con el estatus quo, no sabemos que pasa con la deuda histórica, no sabemos tampoco la variable exacta de la población", ha agregado.

"En la actualidad nosotros representamos por población ajustada el 11,06% y vemos que con estas modificaciones presentadas por el gobierno de España seguimos perdiendo peso", ha lamentado. El diputado ha afirmado que "en este documento no se han tenido en cuenta todos los informes de los expertos de la Comunitat Valenciana, ni el que se emitió y envió al propio Ministerio de Hacienda".

Ibáñez ha calificado este documento de una "excusa por la presión ejercida más que un proyecto de cambio". "Vuelve a colocar a las comunidades en la posibilidad de que tengan que ser ellas las que digan que modelo quieren, igual que hicieron en 2018. Hacen dejación de funciones porque tiene que ser el ministerio quien tiene que dar una respuesta", ha agregado.

En este sentido, el diputado ha aseverado que "el gobierno de Sánchez está tomando el pelo a las comunidades autónomas y en especial a la Comunitat Valenciana porque lo único que ha hecho es intentar ganar tiempo y alargar más y dilatar una vez más el proceso de cambio de modelo de financiación".

"Pero la Comunitat Valenciana no está para perder el tiempo, no estamos para cálculos generalistas que de ninguna forma recogen las peticiones expresas que ya ha hecho la Comunitat en varias ocasiones", ha sentenciado Ibáñez

Por último, Ibáñez ha asegurado que ante lo conocido "es más que necesario e importante que nunca la petición realizada por el Presidente del PPCV, Carlos Mazón, de una reunión urgente con la ministra Montero y con la Plataforma per un Finançament Just para que entre todos hagan fuerza y que el Ministerio de Hacienda deje de tomar el pelo a todos los valencianos".