La Marató València torna amb 16.000 corredors i "més ganes que mai"

La Marató València Trinidad Alfonso EDP es va vestir de llarg aquest dijous per a presentar la seua edició de 2021, una edició que se celebra "amb més ganes que mai" després de recuperar la participació popular cancel·lada en 2020. Prop de 16.000 corredors prendran l'eixida aquest diumenge des de la Plaça de la Marató per a tornar a gaudir dels carrers de València Ciutat del Running i tornar a col·locar els 42 quilòmetres valencians en el podi mundial.

La prova comptarà finalment amb 15.865 participants inscrits, després de les més de 6.000 baixes que s'han produït en els últims mesos d'aquest 2021. D'aquest cens, el 16% són debutants en la distància i el 30% corren per primera vegada la Marató València, que enguany registra un 39% de participació forana.

"La Marató és un gran teatre en el qual els principals actors són els corredors i coincidireu amb mi que enguany ja hem aconseguit el primer rècord, que no és un altre que recuperar l'ànima de la carrera, la participació popular", va assegurar Paco Borao, president de la SD Correcaminos i director de carrera.

A més, comptarà amb un elenc d'elit de gran nivell amb el qual s'espera aconseguir la millor marca mundial de l'any i posicionar-se entre les tres millors maratons de la història. Prova de l'interés que ha despertat la prova, és que l'esdeveniment es podrà veure en 207 països i 386 canals de televisió, és a dir, en el 90% del planeta.

Tant Borao com el director de la Fundació Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, van ressaltar la dificultat d'organitzar la carrera en un any com aquest, en el qual s'ha reduït el cens i hi ha hagut molta incertesa, malgrat la qual cosa s'han mantingut un pressupost de 4,4 milions d'euros (aportacions del 30% inscripcions, 45% de la Fundació Trinidad Alfonso, 18% de la resta de patrocinadors, 5% d’altres ingressos i 2% d’institucions públiques).

Gómez va reconéixer que ha sigut "un any molt complex, en el qual hem hagut d'anar adaptant-nos a la situació, a la reducció de cens i les baixes, però tot el meu reconeixement als patrocinadors que no s'han baixat del vaixell. I el nostre agraïment a les noves marques que s'han sumat a aquesta gran família de la Marató amb eixes 35 empreses representades".

Entre les firmes que s'han unit a la marató destaca l'entrada de la multinacional New Balanç, nou sponsor tècnic de la carrera i que reafirma la seua "aposta per València, perquè considerem que és una marató a l'altura de Londres o Nova York", com va destacar Daniel Scheidgen, director de Màrqueting de l’empresa estatunidenca per a la península.

Pilar Bernabé, regidora d'Esports del Ajuntament de València, coorganitzador al costat de la SD Correcaminos, va afirmar que València "s'està consolidant com a destí esportiu gràcies a la celebració de grans esdeveniments, com la Marató que celebrarem aquest diumenge. I a les proves em remet. Els grans esdeveniments esportius, sempre que siguen sostenibles, són una gran oportunitat i una aportació essencial en el teixit econòmic de la ciutat. Hem viscut i estem vivint moments difícils amb la crisi sanitària de la COVID-19, i a les conseqüències que genera tant des del punt de vista de la salut com des del punt de vista econòmic. A València no s'ha deixat de practicar esport i de celebrar esdeveniments esportius des que es va iniciar aquesta crisi sanitària, la qual cosa ha suposat beneficis per al teixit econòmic local", va manifestar.

En l'acte també va participar un dels voluntaris, Jorge Martín, que aquest cap de setmana ajudaran en la prova i que, a més, correrà el diumenge 5 de desembre, dia en què se celebra el Dia Internacional del Voluntariat, per a agrair la labor dels 1.750 voluntaris.

Populars i corredors per tot el món

El retorn de la participació popular 730 dies després als carrers de la ciutat del running va estar escenificat pels representants dels clubs valencians, que van ser els primers a trepitjar la nova passarel·la de meta que estrena la carrera. Una Marató València que també es correrà per tot el món en la seua versió virtual, ja que mig miler de corredors han començat a sumar els quilòmetres de la Marató València Virtual 4 The Planet en aquests quatre dies fins al diumenge 5, quan es completarà el repte virtual i la prova presencial.