Una marxa de tractors protesta per "l'escalada històrica de costos" en l'agricultura

Les organitzacions agràries de la Comunitat Valenciana han convocat aquest acte i xifren en 2.000 les persones participants. Darrere de la marxa estan l'Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante-Jóvenes Agricultores, La UNIÓ de Llauradors i Ramaders, la Coordinadora Campesina del País Valencià (CCPP-COAG) i la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià (UPA-PV).

L'acte de protesta ha arrancat a Favara. Abans d'iniciar el recorregut, els agricultors han cremat taronges i caquis, i un ninot amb la imatge del director d'ENESA, José Miguel Pérez, al que acusen que voler "carregar-se l'actual segur de cítrics". També han cremat "banderes de països tercers que exerceixen competència deslleial" a les produccions, "introdueixen plagues i no compleixen amb els estàndards europeus de producció", han explicat les organitzacions agràries en un comunicat conjunt.

Després de circular per la N-332 fins a Tavernes de la Valldigna, en un recorregut d'uns nou quilòmetres, els agricultors han dut a terme un discurs a la plaça de l'Ajuntament d'aquesta localitat i han escampat de nou caquis i taronges.

En les zones per on ha discorregut la protesta va ser precisament on va començar el mal inici de la campanya de la taronja Navelina, que posteriorment s'ha estès a la resta d'àrees citrícolas. Segons les associacions d'agricultors, la campanya arrossega "cotitzacions ruïnoses de fins el 0,15 euros per quilo que estan molt lluny de cobrir les despeses, a causa de l'entrada massiva d'importacions foranes i als abusos comercials de determinades cadenes de distribució".

Aquestes zones també concentren la major producció de caqui a Europa, un cultiu la rendibilitat del qual "està contra les cordes a causa de la falta de solucions per a combatre les plagues i malalties", han advertit.

Així mateix, la marxa ha posat el focus també en "els danys en expansió que està ocasionant el Cotonet de Sud-àfrica", amb pèrdues que xifren en uns 200 milions d'euros durant la present campanya. Afecta, sobretot, a les clementines, principalment en el sud de Castelló i nord de València.