Suspesa per segon any la celebració de les Campanades a la Plaça de l'Ajuntament de València

20M EP

NOTICIA

La celebració de les Campanades de Nit de cap d'any a la Plaça de l'Ajuntament de València no se celebrarà per segon any consecutiu a causa de la situació pandèmica i aquest cèntric espai tornarà a estar tancat durant la nit del 31 de desembre per a evitar celebracions espontànies.