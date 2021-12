La noticia de la boda de Chenoa está recorriendo ojos, oídos y más de una boca, y, por supuesto, David Bisbal y Rosanna Zanetti no iban a librarse de verse salpicados por preguntas al respecto. Algo sobre lo que ambos han insistido, nuevamente, que están cansados que se les pregunte. Y ha sido Zanetti quien ha puesto puntos sobre las íes durante el encuentro con la prensa en los premios Dial.

Tras retrasar la fecha de la ceremonia nupcial por la situación del Covid, Chenoa ha anunciado su grandioso día y la confirmación ha revolucionado a sus fans. La cantante de Cuando tu vas dará el sí, quiero con su prometido, Miguel Sánchez Encinas, para junio de 2022. Y no han tardado las preguntas sobre opiniones personales hacia su examor y antiguo compañero, David Bisbal, ni a la pareja del susodicho.

"Cariño, es de mala educación opinar sobre la boda de los demás y más sobre esos temas que ustedes preguntan. Eso es lo que puedo decir", respondía Rosanna Zanetti, claramente reventada de tener que escuchar sobre alguien que ha pasado página desde hace años, al igual que ellos mismos.

Bisbal, por su parte, se mostró con un semblante más serio y harto de que le sigan relacionando con la que fue su pareja en la Academia de Operación Triunfo: "Lo siento mucho, pero yo hablo de mis cosas".

"Yo de eso no tengo ni idea, es un tema aburridísimo. Creo que en el trabajo le va bien, ya luego no sé qué quiere decir eso o esas noticias, pero el trabajo le está yendo fenomenal. Imagínate, nos ha tenido que separar el trabajo un mes y medio en su gira por Estados Unidos, creo que está feliz", puntualizó el cantante, que se encuentra "con muchísimas ganas de llegar al Manuel de Falla de Granada" para continuar con su "sueño filarmónico".

Y es que David Bisbal ahora está centrado en sus dos gran amores: Zanetti y los grandes resultados tras su paso por el Teatro Real de Madrid: "Es un proyecto que lo soñaba desde hace mucho tiempo. Trabajar con la Filarmónica me reconforta mucho, porque aunque me resulte muy difícil, me reconforta mucho".