Los problemas en la familia Flores Carrasco no parecen dejar de sucederse. En la mañana de este viernes, Rocío Flores ha regresado a El programa de Ana Rosa tras un viaje a París donde ha estado acompañada de su tía, Gloria Camila. Además de comentar algunos detalles de esta escapada, la joven ha aprovechado para mandar un mensaje a Rosa Benito.

Rocío Flores ha sido muy clara: se ha sentido muy dolida con los comentarios de Rosa Benito hacia ella y su padre, Antonio David Flores, en los que les echaba en cara el trato que dieron a Rocío Carrasco en comparación con el que está recibiendo Olga Moreno.

Para intentar poner fin a la tensión, Rocío ha mandado un mensaje a la exmujer de Amador Mohedano: "Primero aclararte que yo nunca me he reído de ti ni de nadie de mi familia, ni tampoco nunca he hablado mal de ti ni de nadie de mi familia".

Además, la joven ha agregado: "Formo parte de tu familia y me gustaría que, si en algún momento lo consideras oportuno y decides reflexionar, aquí estoy para cuando quieras". Visiblemente afectada, Flores ha recibido el apoyo de su compañera Patricia Pardo que, cuando la cámara no enfocaba a Rocío, ha asegurado que esta estaba dolida y a punto de echarse a llorar.

Rocío ha apuntado que no ha hablado con Rosa en privado, pues no se sentía cómoda y, por ello, ha optado por hacer pública su petición: "Probablemente, si la hubiese llamado con lo mal que me lo tomé no hubiésemos arreglado nada y como ella tampoco ha tenido la lucidez de llamarme en estos días pues se lo digo con todo el cariño y el respeto del mundo. Que eres mi tía y que me gustaría que si reflexionas en algún momento aquí estoy"