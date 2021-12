El Ayuntamiento de Osuna critica la "paralización" de sus proyectos en la Comisión Provincial de Patrimonio

El concejal de Urbanismo, Juan Antonio Jiménez Pinto, ha explicado "que dentro de las actuaciones que se han de acometer este año provenientes del PFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrícola) -antiguo PER- hay obras que se van a realizar en el conjunto histórico artístico de la localidad".

"Esto nos obliga a enviar los proyectos a la Comisión Provincial de Patrimonio para que informe favorablemente, pero los proyectos "fueron entregados el 26 de junio de este año, sin que todavía la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio haya resuelto habiendo llegado la resolución para poder comenzar las obras".

Juan Antonio Jiménez Pinto ha destacado que "este hecho de no obtener respuesta afecta gravemente a la propia generación de empleo en el municipio, dado que son unas 2200 peonadas las que se están perdiendo y 250.000 euros en unas obras que no se están ejecutando", a la vez que ha manifestado que "es la primera en la historia que sucede esta situación, puesto que los proyectos que se envían a la Comisión Provincial de Patrimonio siempre tienen prioridad para que puedan ser ejecutados, y más actualmente ante la situación de Covid padecida y el aumento de personas desempleadas".

"El Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de esta Delegación Territorial de Cultura (cuya titular participa en la comisión) no está siendo lo suficientemente ágil y nada sensible con la situación de muchas personas desempleadas agrícolas que están deseando trabajar estos proyectos", ha considerado, llamando a que "se resuelvan el estado de estos expedientes lo antes posible, porque no es comprensible que tarden seis meses en una resolución".

Además, ha hecho hincapié en que "desde la Delegación Territorial de Cultura no atienden nuestras demandas, tras muchas reuniones solicitadas tanto a nivel político, como técnico, tanto telefónica como telemáticamente, sin que hasta ahora hayamos obtenido respuesta alguna para poder resolver las posibles discrepancias que puedan existir".

Es más, ha opinado que "desde la Junta de Andalucía se está actuando de forma deliberada en perjuicio" de la localidad, reclamando "una respuesta con celeridad".