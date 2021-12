La maquilladora de Jennifer Aniston desvela cuál es la crema con la que la actriz prepara su piel

No son muchas las famosas que cuentan con el status de It girl, sin embargo, Jennifer Aniston es una de ellas. Su habilidad para cautivar al público y arrasar en cada alfombra roja que pisa hace que la actriz se rodee de un halo especial que muchas personas anhelan por conseguir.

Además de ser todo un referente en peinados -fue ella quien patentó y actualiza The Rachel para que nunca pase de moda-, Aniston es toda una gurú en cosmética y sus recomendaciones se convierten en todo un éxito en ventas.

La última gran revelación de la actriz ha sido la "mágica" crema facial que utilizaba durante la grabación de la serie The Morning Show que conseguía que su piel se viera radiante, hidratada y rejuvenecida. No obstante, este descubrimiento no ha pillado a nadie por sorpresa, ya que es una de las cremas best seller mundiales.

Según New Beauty, Angela Levin, la maquilladora de Aniston, usó la crema Charlotte Tilbury Magic Night Cream (64,99 €) para preparar la piel de la estrella mientras rodaban la serie. La actriz publicó en Instagram Stories mostrando a su "equipo de ensueño" y sus productos de belleza, donde se podía apreciar la crema de culto de Charlotte Tilbury.

Esta crema siempre se ha considerado un básico en cualquier backstage. Fue creada por la propia Tilbury para sublimar la piel de las modelos justo antes de los desfiles y se convirtió en un producto tan icónico que la maquilladora de las estrellas tuvo que sacarla al mercado.

Captura de pantalla de las historias de Instagram de Jennifer Aniston. @jenniferaniston

Adorada por las famosas, las súpermodelos y los expertos, su fórmula revolucionaria contiene una combinación de aceites, 8 ingredientes "mágicos"para el cuidado de la piel, como vitaminas C y E, ácido hialurónico, manteca de karité o aloe vera, entre otros, además de FPS 15. Esta mezcla de activos consigue un cutis hidratado en profundidad y transforma la apariencia de la piel apagada y cansada, haciendo que luzca más resplandeciente, luminosa y firme al instante.

Una de las grandes ventajas es que esta crema vale para todo tipo de pieles, tanto maduras como acneicas y pasando por las sensibles. Sus propiedades mágicas son tan grandes que en la web de Sephora cuenta con 4,3 estrellas y más de 2.000 opiniones.