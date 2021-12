Darias hace un llamamiento ante el puente de la Constitución: distancia, mascarillas y "evitar aglomeraciones"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha lanzado un llamamiento este viernes de cara al puente de la Constitución, que se prolongará desde este sábado hasta el miércoles de la semana que viene, para que los ciudadanos mantengan las medidas de precaución frente al coronavirus, particularmente el uso de la mascarilla, el respeto de la distancia social, así como "evitar aglomeraciones", particularmente las que se forman al ir de compras antes de la Navidad.

"Sabemos cuáles son las medidas que funcionan, hago un llamamiento a la distancia social, a las mascarillas, especialmente en interiores, que siguen siendo obligatorias, y en exteriores si no hay distancia. Y especialmente evitar las aglomeraciones que estamos viendo en estas fechas próximas a la Navidad y en entornos comerciales de los entornos urbanos", ha dicho.

Darias pedido mantener la precaución ante el virus en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, un día antes de que empiece el largo puente de diciembre que el año pasado fue una de las grandes pruebas de fuego en la lucha contra la pandemia, como fueron también la Navidad Semana Santa de este año. Sin embargo, este año el Gobierno no parece tan preocupado por los efectos que los movimientos previstos puedan tener en la transmisión del virus, que encadena ya varias semanas de ascenso. Todo, gracias a la vacuna, el principal factor que Darias ha vuelto a mencionar como diferencia con respecto al año pasado.

El puente de diciembre del año pasado fue la primera ocasión en la que Gobierno y comunidades acordaron cierres perimetrales y se reforzaron las medidas de precaución, como también ocurriría en Navidad o en la Semana Santa de este año.

Este año ya no hay estado de alarma que pueda restringir movimientos, la vacunación avanza a buen ritmo y el Gobierno no cree necesario más que mantener la "cultura del cuidado", usar la mascarilla y evitar aglomeraciones en las que no se puede mantener la distancia de seguridad, de un mínimo de 1,5.

Tampoco en Navidad

En este sentido, Darias ha optado por no responder a si cree que este puente pueda suponer un "riesgo real" para que la situación empeore y ha descartado que en Navidad sea necesario tomar medidas adicionales, como las que también existieron el año pasado.

La ministra se ha limitado a recordar que, aunque la incidencia acumulada de ayer, 2 de diciembre, y la del mismo día del año pasado es similar -251 hace un año y 234 este jueves-, no ocurre lo mismo por lo que respecta a los indicadores que, con la vacunación, han tomado más peso. La ocupación de hospitales era del 10,9% el años pasado y este jueves era de 3,2% y de la diferencia en las UCI es de 25% a 8%, ha insistido.

De este modo y en línea con la intención del Gobierno de no tomar medidas que puedan "parar la economía", Darias ha insistido en el que será el mantra para este puente y todo apunta que también para Navidad: "vacunar, vacunar y vacunar, prevenir, prevenir y prevenir".