Casi la mitad de los trabajadores con discapacidad no se sienten incluidos en su entorno laboral

La inclusión sigue siendo el caballo de batalla del colectivo de personas con discapacidad, que son el 6,20% de los empleados en España (638.000 personas dentro de un grupo de población de 1,8 millones de ciudadanos), y entre los ámbitos en los que se busca la igualdad, se encuentra indudablemente el laboral. Un informe elaborado por la Fundación Eurofirms revela que el 44% de las personas con discapacidad no se siente incluido en su entorno laboral, que un 60% (seis de cada 10) considera que no puede mostrar su potencial en el puesto de trabajo que ocupa y que el 56% no se siente reconocido por las funciones que ejerce.

El estudio se ha basado en encuestas a 750 personas empleadas con discapacidad. Han sido preguntados sobre cuestiones como accesibilidad, la bienvenida, el reconocimiento laboral, los líderes y los equipos de trabajo.

Para intentar mejorar estos porcentajes y para mejorar la discapacidad dentro del entorno laboral, la entidad ha lanzado la segunda edición de la campaña #IgualdeDiferentes #IgualdeProfesionales con la finalidad de sensibilizar sobre la importancia de potenciar la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Se trata de cinco viñetas ilustradas por el barcelonés Javier Royo que reflejan situaciones cotidianas con las que se encuentran las personas con discapacidad en su entorno de trabajo.

Viñeta del dibujante Javier Royo sobre la discapacidad en el entorno laboral dentro de la campaña #IgualdeDiferentes #IgualdeProfesionales JAVIER ROYO / CEDIDA

La fundación asegura que las empresas más inclusivas generan un 28% más de ingresos, el doble de ingresos netos y un margen de beneficio un 30% superior al de otras empresas, tomando como referencia un estudio de la consultora Accenture.