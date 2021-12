Las denuncias por discriminación del uso del valenciano se disparan en 2021 hasta superar el centenar, según un informe

Las organizaciones, con motivo de esta fecha, se han concentrado a las puertas de Les Corts para reclamar al Consell una Ley de Igualdad Lingüística que "ampare el derecho de los valencianohablantes a expresarse en valenciano" y han entregado el informe al presidente del parlamento valenciano, Enric Morera, para que lo traslade a todos los grupos políticos.

El 'Informe de Denúncies dels drets lingüístics al País Valencià 2021' recoge las denuncias de la ciudadanía y diferentes asociaciones y es fruto de la colaboración de Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, Intersindical Valenciana, FE CCOO PV, SEPCV, STEPV, Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), FAMPA-València, Platadorma pel Dret a Decuidir, Societat Coral el Micalet y la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV).

El presidente de Escola Valenciana, Natxo Badenes, ha explicado, en declaraciones a los medios, que se ha "constatado un aumento de reclamaciones y denuncias por vulneraciones de derechos lingüísticos comparado al año pasado", cuando se registraron 14 denuncias, aunque ha puntualizado que los datos de 2020 estuvieron marcados por la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, ha valorado, por un lado, la vertiente "mala" de estas cifras que es el aumento de quejas, y por otro la "positiva", que es "que los valencianos han perdido el miedo y cada vez están más decididos a denunciar las vulneraciones".

CUERPOS DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACIONES

La mayoría de las denuncias, ha detallado, se producen en el ámbito de la administración pública, donde destacan las reclamaciones sobre los cuerpos de seguridad "que no quieren atender en valenciano".

El informe recoge, en concreto, casos como el de un guardia civil que "impidió a una vecina de Vinaròs comunicarse en valenciano" y agentes de la Policía Nacional del distrito València centro que "no quieren tramitar una denuncia de un ciudadano valenciaparlante y le obligan a expresarse en castellano para realizarla" y "no renuevan a un ciudadano el DNI si o se expresa en castellano".

Badenes ha precisado que "otra parte importante" es la relativa a la toponimia de los municipios valencianos. Por ejemplo, el informe incluye denuncias de rotulaciones de carteles solo en castellano en playas de Alcalà de Xivert, Santa Pola, Benicàssim, Benicarló y El Campello.

Ha lamentado, en tercer lugar, la parte "más dolorosa y sangrante" de las denuncias, que son las que se refieren a Generalitat, ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, "que son la gente que debería velar por que los derechos de los valencianohablantes no se vulneraran". Sobre este punto, ha destacado las denuncias de personas que piden ser atendidas en valenciano y a las que el personal funcionario "contesta que le hablen en castellano".

En ese sentido, el informe anual expone la denuncia a una médico del Hospital Clínico de València que "no realiza una prueba ginecológica a una ciudadana por expresarse en valenciano" o la queja por una doctora del Hospital General de Castelló que "no permite a un ciudadano expresarse en valenciano" cuando se hacía un análisis de sangre.

También revela el caso de un socorrista de Calp que, según la denuncia de una mujer, cuando ella le advirtió en valenciano que las fuentes estaban fuera de servicio, el socorrista le contestó "en tono violento" que le hablase en valenciano y "la siguió y continuó gritando '¡Sinvergüenza! ¡En castellano, que no tiene vergüenza!'".

Además, ha hecho hincapié en que "muchas consellerias se dirigen únicamente en castellano a los usuarios" y ha puesto como ejemplo que "para sacarte un certificado covid no tienes la opción de sacártelo en valenciano".

El informe recoge también la queja relativa a que las hojas informativas de la vacunación de a Covid-19 solo se ofrecían en castellano en los puntos de vacunación de la nueva Fe de València, la Ciutat de les Arts i les Ciències y el centro de Benicalap. Asimismo, se critica que "las pruebas de acceso para el profesorado opositor de Educación Física solo estaban disponibles en castellano". También constan denuncias de comunicaciones de concejalías de Alicante que solo se realizan en castellano.

LEY DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA Y OFICINA

En este contexto, el presidente de Escola Valenciana ha leído ante las puertas de Les Corts un manifiesto conjunto en el que las entidades han reclamado que se "continúe avanzando hacia la igualdad lingüística y el trabajo conjunto con los gobiernos de Cataluña y las Islas Baleares desarrollando un plan de cooperación efectiva en los ámbitos de la lengua y la cultura".

En ese sentido, ha criticado que el Tribunal Supremo "ha avalado el recorte a la Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat que hizo el Tribunal Superior de Justicia", un hecho que las entidades consideran un "grave ataque contra el autogobierno del pueblo valenciano" y un "intento de impedir que el valenciano supere su condición histórica de lengua discriminada y minorizada".

"Es necesaria, hoy más que nunca y de forma urgente, una Ley de Igualdad Lingüística que ampare los derechos de los y las valencianohablantes, por eso pedimos a Les Corts que emprendan este reto de forma inmediata", ha sostenido, al tiempo que ha apelado a la "defensa de la democracia, el autogobierno, los derechos civiles, y la dignificación de la lengua y cultura propias".

LEY AUDIOVISUAL

En la misma línea, Badenes se ha referido ante los medios de comunicación a la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual y a la polémica en torno a la cuota de contenido en lenguas cooficiales. Para el presidente de Escola, se trata de un "derecho" no solo de los valencianos sino de todos los habitantes de autonomías en las que haya dos lenguas cooficiales, por lo que están trabajando junto a los grupos parlamentarios en Madrid para que se avance en el porcentaje obligatorio de contenidos.

Badenes ha criticado las declaraciones de "presidentes autonómicos de la España vaciana que se burlaban" de la reclamación de que se produzcan contenidos en valenciano en la splataformas digitales porque "hay gente que no tiene fibra óptica".

"Una cosa no quita la otra, tenemos todo el derecho a reivindicar una mejor digitalización de sus comunicaciones pero eso no quita que no se vulneren los derechos de las zonas en las que tenemos lenguas cooficiales", ha subrayado.