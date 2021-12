UGT y CCOO se concentran contra la siniestralidad en Guadalajara y pedirán una reunión para luchar contra "esta sangría"

Entre los asistentes, los secretarios generales de UGT y CCOO en la provincia, Francisco Sánchez y Javier Morales, quienes han expresado públicamente su "impotencia y rabia" tras los recientes fallecidos en accidente laboral reclamando a la Administración que si quiere que se siga manteniendo la paz social que hay en la provincia "tiene que terminar" la siniestralidad laboral, ha señalado el dirigente ugetista.

Para Sánchez, todo lo que sean proyectos que atraigan industria como la puesta en marcha de la oficina de 'Impulsa Guadalajara' les parece un acierto, pero "la sangría en Guadalajara tiene que terminar". "Queremos paz social, pero si para que la Administración la venda a bombo y platillo tiene que ser a costa de los trabajadores, que no dude de que van a tener una respuesta de los dos sindicatos en las calles, y si nos tenemos que movilizar, lo haremos".

"No podemos tener paz social a costa de la vida de los trabajadores y no es posible que Guadalajara siga situándose en cabeza en siniestralidad laboral", ha apuntado el secretario general de UGT en la provincia, quien ha denunciado falta labor de prevención en las empresas, ha acusado a las mutuas de no hacer su trabajo y ha pedido más medios para la Inspección de Trabajo porque "hay denuncias con más de dos años que no tienen resolución".

De su lado, el secretario general de CCOO en Guadalajara, Javier Morales, ha lamentado que todavía sea preciso convocar estas concentraciones para condenar la siniestralidad en el trabajo. "Es muy duro y estos momentos de rabia se tienen que traducir en que todas las partes implicadas hagamos mucho más", incluyendo en primer lugar a las empresas, pero también a las administraciones, a quienes ha pedido más medios en salud laboral.

Por lo que respecta a los sindicatos, también ha apuntado que, en su caso, estarán "más vigilantes" para que las condiciones de salubridad se cumplan, insistiendo en que la precariedad y las tasas de temporalidad que registra esta provincia son la causa de muchos de los accidentes, y cree que tampoco ayuda la falta de representación sindical en las empresas.

En este sentido, Morales ha recordado como el 94% de la contratación que se ha realizado a lo largo del año en la provincia ha sido de carácter temporal y, en su opinión, "es mucho más difícil que se cumplan las condiciones de seguridad y salud si hay temporalidad, cuando los sindicatos no estamos presentes y cuando hay una rotación tan salvaje en las empresas".

El responsable de CCOO ha vuelto a incidir en la importancia de que las administraciones, cuando realizan contratas, velen por la seguridad de los trabajadores de estas contratas porque "no vale con subcontratar y me lavo las manos".

Sobre las posibles causas del accidente mortal en Marchamalo y la petición por parte de su sindicato de transparencia y claridad para que se conozcan las causas, Morales ha reconocido que Guadalajara es una provincia muy pequeña y que la información por parte de las administraciones es escueta y "más cuando puede haber responsabilidades cruzadas, y veremos si podría haber alguna administración pública que pudiera tener algún tipo de responsabilidad y también con una contrata", ha dicho.

En este sentido ha apostillado que, si hubiera responsabilidades, su sindicato establecerá las medidas legales que sean necesarias "a todos los niveles", exigiendo más transparencia cuando se produzcan estos casos. "Estamos hartos de que se nos informe solo a medias, y cuando hay administraciones en medio, con mayor motivo", ha subrayado insistiendo en que "no vale con subcontratar y lavarse las manos".

En lo que va de año, en Guadalajara han fallecido en su puesto de trabajo cuatro trabajadores, insistiendo ambos secretarios generales en que Guadalajara sigue siendo la provincia con los niveles de siniestralidad más altos de España, aun reconociendo que hay muchos accidentes que ni siquiera están registrados y que por tanto no constan.