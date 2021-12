El PP demana triplicar la inversió que el Botànic reserva a Castelló per a "dignificar" la província

El Grup Parlamentari del PP en Les Corts ha exigit aquest divendres triplicar les inversions que PSOE i Compromís reserven per a la província de Castelló amb l'objectiu de "dignificar" una província "que mereix estar en el mapa".

Ho han reclamat els diputats autonòmics Rubén Ibáñez i Luis Martínez, en una compareixença presidida per la portaveu provincial del PPCS i la secretària general del PP en el Senat, Salomé Pradas, qui ha reivindicat la "política útil" del PP per a garantir que les inversions arriben al territori "enfront dels anuncis ficticis i irreals que Ximo Puig promou i només generen desesperació i indignació".

El PP presenta en Les Corts una bateria de 200 esmenes dotades amb una inversió de 150 milions d'euros, una quantia que s'ha de sumar als "pírrics" 70 milions d'euros que PSOE, Compromís i Podem han reservat en el pressupost de la Generalitat i que eleven a 220 milions "allò que mereixen per justícia les famílies d'aquesta província", han apuntat els 'populars'.

Pradas ha afirmat que des del PPCS estenen la mà al govern de Ximo Puig com ho han fet amb Pedro Sánchez "per a liderar la inversió per al territori perquè no és just que es repetisquen el 80 per cent de les inversions de 2021 i es deixe fora al 85% dels municipis de Castelló".

En efecte, tal com ha assenyalat el diputat autonòmic Rubén Ibáñez, "Castelló no mereix suportar de nou aquesta aixecada de camisa que és un desvergonyiment per a la província". "El nostre territori mereix les inversions que reclamem a través de les nostres esmenes perquè Castelló mereix estar en el mapa del que li ha tret l'esquerra", ha afegit.

CANVI DE GOVERN

I des del PP, ha assenyalat Ibáñez, diuen "ja n'hi ha prou", amb un canvi de govern que "garantisca" les inversions que "només" Carlos Mazón assegura al territori. "Un canvi polític necessari per a dignificar un territori únic que l'esquerra ha convertit en furgó de cua quan hauria de ser cap de tren d'oportunitats i desenvolupament", ha dit.

Tal com ha constatat Luis Martínez, "Castelló mereix un govern amb credibilitat, la que assegura inversions en la sanitat que salva vides enfront del desmantellament sanitari de centres com el CSI d'Almassora o l'externalització de servicis de l'Hospital Provincial"; el que garanteix aigua a municipis com Benafigos o resol les inundacions del Cuadro de Santiago a Benicàssim".

Des del PP, han coincidit els parlamentaris, estan preparats per a assumir eixe canvi de la mà de Carlos Mazón "perquè la província té 135 municipis amb famílies que no mereixen ser un any més humiliades per les mentides de Ximo Puig". "Davant de les mentides que ens neguen les oportunitats, la inversió que només el PP garanteix per a dotar a la província de Castelló dels recursos, infraestructures i el futur que aquest territori de talent mereix", ha conclòs Pradas.