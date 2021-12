Cvirus.- Oltra no descarta restriccions futures: "En 48 hores pot canviar tot"

Oltra, en la roda de premsa per a informar de l'acordat en la reunió del ple del Consell, ha assenyalat que "si alguna cosa ha ensenyat aquesta pandèmia és a "no descartar res i a contemplar tot" i a "no fer plans a llarg termini".

En eixe sentit, ha assenyalat que "no hi ha cap discrepància" amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, que fa un dia no es va mostrar partidari de generalitzar restriccions en Nadal. "Jo entenc que diem el mateix i que estem en la mateixa línia de demanar no baixar guàrdia, responsabilitat i a favor d'una anàlisi contínua per a actuar amb rapidesa, una altra cosa és que cadascun té una manera d'expressar-se", ha apuntat.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que hui no són necessàries noves restriccions, però "no sabem com estarem dins de 20 dies". En eixe sentit ha recordat que "el 8 de març de 2020 estàvem gaudint d'una 'mascletà' i 20 dies després tancats a casa".

En eixe sentit, respecte a l'últim informe de Salut Pública que adverteix que "amb tota probabilitat, ens trobem a l'inici d'una nova onada epidèmica" de contagis, ha destacat que ara tenim "l'avantatge" que més del 91% de la població diana està vacunada a diferència d'altres països que no arriben ni al 60% perquè som "un poble responsable".

Així mateix, ha destacat que la vacunació entre "els despistats" està pujant i s'està "prenent consciència" de la importància d'inocular-se davant del virus per a reduir la mortalitat. No obstant açò, ha incidit que encara que les vacunes "dificulten el contagi no ho impossibiliten, no són infalibles" i per açò ha insistit en diverses ocasions a seguir respectant les mesures de protecció com evitar aglomeracions, mantindre la distància de seguretat, la higiene en les mans i les mascaretes.

"L'AFECTE NO IMMUNITZA"

"Les vacunes no eximeixen de la responsabilitat, de la precaució i de prudència perquè l'afecte no immunitza i quan estem amb gent que volem podem pensar que no els podem fer malament, però pot haver-hi contagis si no hi ha protecció i no podem baixar la guàrdia", ha recalcat.

D'altra banda, sobre les demandes interposades a Sanitat per la seua actuació en la protecció a sanitaris en pademia, ha comentat que "no tenen ni cap ni peus" i ha criticat "l'ús i abús de querelles en el que és un contenciós polític". "El sistema penal està pensat per a les infraccions penals i no per a altres coses", ha assenyalat Oltra, que ha mostrat el suport "unànime i vehement del Consell" a la consellera Ana Barceló.