La taxa de delinqüència a la ciutat de València cau un 0,4% en 2021 pel que fa a 2019

Així ho ha indicat Martí en declaracions als mitjans després de presentar la campanya Comerç Segur amb la delegada del Govern, Gloria Calero.

Martí ha apuntat que estem en un "període de normalització" en el qual s'estan tornant a produir aglomeracions després de les restriccions del passat any, per la qual cosa "la delinqüència també es normalitza". D'ací, ha remarcat, "que ara hi haja operacions moltíssim més incisives i potents que les que estàvem acostumats fins ara".

Per la seua banda, Calero ha remarcat que València "és una ciutat segura" i ha optat per "no amplificar coses que no existeixen". En aquest sentit, ha incidit que no instauren aquesta campanya "perquè hi haja més delinqüència", sinó "per a assegurar compres tranquil·les".

Amb aquest dispositiu operatiu s'incrementarà fins al pròxim 9 de gener el nombre d'efectius policials en les zones comercials de gran afluència de públic per a minimitzar la proliferació de les infraccions penals que es cometen durant aquestes dates.

Així, s'incrementarà la presència policial en la ciutat, especialment a les zones i centre comercials més transitats pels residents i visitants; també augmentarà el nombre d'efectius en els llocs d'esplai, de turisme i oci de la capital, a més de als diferents mitjans de transport.

UNITATS POLICIALS

Durant el desenvolupament de la campanya intervindran diferents unitats policials, entre elles les Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana amb els Grups d'Atenció al Ciutadà (GAC) i les Unitats de Prevenció i Reacció (UPR), la Unitat Especial de Cavalleria, la Unitat Especial de Guies Canins i la Brigada Mòbil que s'encarregarà de controlar l'estació d'AVE Joaquín Sorolla, la de Renfe Nord, l'estació d'autobusos i el port. A més, com és habitual quan existeix una notòria afluència de públic, intervindrà diferents Unitats d'Intervenció Policial (UIP).

Paral·lelament i tenint en compte l'increment de mercaderies existents tant en magatzems com en tendes, també aquesta campanya atendrà a la prevenció dels robatoris. Per a açò també es comptarà amb el suport de la Brigada Provincial de Policia Judicial, la Brigada de Provincial d'Estrangeria i Fronteres i la Brigada de Policia Científica.

El pla també disposa la implicació de les delegacions de Participació Ciutadana, entre les comeses principals de la qual es troba el mantindre contactes permanents amb els establiments i associacions representatives del sector comercial i els seus potencials clients per a fer-los participar en la seua pròpia seguretat. Amb aquesta mesura, els comerciants reben un servici presencial i una atenció més eficaç.

A l'acte de presentació del Pla de Comerç Segur han acudit entre altres autoritats policials i civils, la Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, el Cap Superior de Policia de la Comunitat Valenciana, Jorge Martí i la Vicepresidenta de l'associació de comerciants del Centre Històric, Carmen Palop amb Julia Martínez. Durant el matí, les autoritats han distribuït nombroses guies i tríptics elaborats per la Policia Nacional, amb consells de seguretat destinats a associacions i comerciants.