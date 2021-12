Oltra insisteix a implantar la taxa turística: "Per què un valencià ha de pagar-la a París i a l'inrevés no?"

Oltra s'ha pronunciat així en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada per les diferències entre Compromís, Unides Podem i PSPV en relació amb la taxa. Aquesta setmana es va decidir no incloure-la en la llei d'acompanyament als pressupostos en no aconseguir aquests tres partits arribar a un acord.

En concret, es va acordar en Les Corts que PSPV, PP, Ciutadans i Vox no donarien suport a aquesta esmena i, davant açò, Compromís i Unides Podem van decidir mantindre la taxa 'viva' per al debat de la llei, que se celebrarà el dia 20.

Sobre aquest tema, Oltra ha indicat que es tracta d'una qüestió que se seguirà debatent i estudiant i ha recordat que les comunitats autònomes en les quals està implantada "no fan més que pujar turistes".