La jutgessa desestima el recurs de Bernabé Cano i manté el seu processament per la seua vacunació contra la covid

La jutgessa sosté en el seu acte que existeixen "indicis suficients" per a considerar que a Cano li va ser oferit el subministrament de la vacuna per "la condició d'autoritat que exercia en eixos moments" i que va poder accedir al centre de majors per ser alcalde malgrat no estar convocat de manera oficial.

Així mateix, insisteix que és "innegable" que per la seua condició pública va accedir al centre quan es trobava prohibit l'accés per a la resta de persones i que per totes les diligències d'instrucció practicades es pot deduir indicis que permeten sostindre que he dit oferiment de la vacuna "es va realitzar en consideració al seu càrrec públic i no com a mèdic".

Finalment, en l'acte -contra el qual cap recurs en apel·lació davant l'Audiència Provincial d'Alacant- aprecia que existeixen "contradiccions" en les versions sobre com Cano va rebre la vacuna i que no s'ha determinat que finalment anaven a sobrar dosi durant la jornada.

"S'ha de tindre coalició les diferents versions contradictòries que existeixen sobre com se li va oferir la vacuna a Bernabé Cano i si aquesta vacuna se li va subministrar perquè així ho va permetre i va autoritzar la responsable de Salut Pública (...) no resultant controvertit que a l'inici de la vacunació es va fer constar que certs residents no podien rebre la vacuna per aquests motius, però açò no implica que anaren a sobrar dosis al final del matí", conclou.