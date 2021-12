La gira del musical 'El Guardaespaldas' recalará en El Batel de Cartagena del 17 al 20 de febrero de 2022

'El Guardaespaldas' está inspirado en la cinta de Mick Jackson que encumbró a Whitney Houston y que popularizó su icónica canción 'I will always love you'.

Además de esta, el musical contiene muchas otras de las canciones de la banda sonora original -la más vendida de todos los tiempos y Grammy al Álbum del Año-, además de otros grandes éxitos de la diva del pop como 'Run to you', 'I have nothing', 'So emotional', 'One moment in time', 'Queen of the night' o 'I wanna dance with somebody'.

El musical, al igual que la película, gira en torno a la estrella y diva del pop Rachel Marron, quien se ve obligada a contratar a un guardaespaldas al verse acosada por un fan. Con libreto de Alexander Dinelaris, el espectáculo está dirigido por Federico Bellone, protagonizado por Octavi Pujades, en el papel de Frank Farmer; Mireia Mambo, como Rachel Marron, y la artista murciana Sonia Egea, que da vida a Niki Marron.

Un espectáculo producido por LETSGO, promotora de espectáculos con gran proyección internacional como la saga 'The Hole', 'Dirty Dancing', 'El Jovencito Frankenstein', 'La Familia Addams', 'Ghost' y 'Kinky Boots'.

El musical ofrecerá seis pases: el jueves 17 de febrero, a las 20.30 horas; el viernes 18, a las 18.00 y a las 21.30 horas; el sábado 19, a las 18.00 y a las 21.00 horas, y el domingo 20, a las 18.00 horas.

Las entradas se pueden adquirir presencialmente en las taquillas del auditorio y en las del Nuevo Teatro Circo, o en la web 'auditorioelbatel.es'. Además, está disponible una promoción de cuatro entradas por el precio de tres hasta el 7 de enero.