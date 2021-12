Cardi B se alza como nueva directora creativa de la revista 'Playboy'

Cardi B ha sido nombrada la primera directora creativa en residencia de la revista Playboy. El anuncio fue hecho por el medio a través de Instagram en este jueves 2 de diciembre, con una imagen de la rapera estadounidense afirmando que se trataba de un "sueño hecho realidad".

Con solo 29 años, la artista se ha convertido en uno de los miembros fundadores de la nueva plataforma digital de la revista, Centerfold. Playboy anunció el hito con imágenes polaroid superpuestas de la rapera llevando un brillante collar de conejo Playboy de diamantes, tomadas por Tomas Herold.

"Es un sueño hecho realidad unirse oficialmente a la familia Playboy. No puedo creer que esto sea real. Desde que tengo uso de razón, me he sentido conectada a Playboy. Es una plataforma original para la creatividad sin censura y me inspira su increíble legado de lucha por las libertades personales. Ya tengo muchas ideas, ¡no puedo esperar!", se sinceraba en su comunicado.

La revista ha nombrado a Cardi B como "un icono" y, acumulando más de 9.000 likes y cientos de comentarios, la publicación ha recibido una reacción del todo positiva de usuarios que han reaccionado del todo entusiasmados. Uno de ellos, incluso, lo consideró como "la mejor decisión de la historia".

Cardi B también anunció el cambio en su propia cuenta, añadiendo su incorporación al equipo como "miembro fundador de Centerfold, la nueva plataforma dirigida por creadores de Playboy que llegará pronto".

Se trata de una novedad basada en una plataforma online dirigida por creadores y que permitirá la interacción directa con los fans. Los productos de Playboy también se podrán comprar a través del sitio, según lo informa Forbes.