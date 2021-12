Es busquen professionals de la dansa, la interpretació i figurants per a una sèrie sobre la Ruta del Bakalao

Labora, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació gestiona, a través del portal d'ocupació puntlabora.gva.es/puntlabora/ofertes, més de 4.000 ofertes de treball de Bestreta-Cásting y Producción, que rodarà una sèrie anomenada 'La Ruta', informa aquest organisme en un comunicat.

Les ofertes són per a diferents rols de figurant que abasten des de professionals de la dansa fins a personal amb formació actoral per a desenvolupar papers curts del guió. L'empresa valenciana, especialitzada en direcció de càsting i figuració, formarà part del rodatge que serà per diverses localitats de la Comunitat Valenciana, principalment per la Ribera Baixa, durant l'hivern i la primavera de 2022.

Per a poder optar a participar en el càsting, les persones interessades han d'estar inscrites en Labora com a demandants d'ocupació perquè la candidatura es puga valorar.

Si mai abans han estat inscrites en Labora, hi ha tutorial en què es pot veure com fer la primera inscripció i en cas que la persona ja conste en Labora per una demanda anterior, en aquest vídeo es pot veure com reactivar-se. Una vegada arreplegades totes les sol·licituds, Bestreta realitzarà la selecció final. Per a obtindre informació addicional sobre el procés, es pot enviar un correu a castinglarutabestreta@gmail.com.

Hi haurà diferents càstings per a figurants genèrics, que hauran de tindre una edat compresa entre els 18 i els 45 anys. Des de la companyia advertixen que descartaran aspectes o looks actuals o gent amb tatuatges a la vista, per a protegir l'ambientació.

BESSONS I COTXES MATRICULATS ABANS DEL 93

Com a convocatòries especials, també busquen germans bessons homes i cotxes amb matriculació anterior al 93, per al que serà necessari enviar fotos del vehicle.

Les ofertes aniran eixint de forma gradual en funció de les necessitats de l'empresa, conclouen des de Labora.