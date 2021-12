Aragón avanza en la negociación con Cataluña para presentar una candidatura conjunta a los JJOO de Invierno de 2030

En declaraciones a los medios de comunicación, Lambán ha recordado que este lunes en Barcelona en los Premios Carles Ferrer Salat de la patronal catalana Foment del Treball Nacional, a los que asistió junto Pere Aragonès y Ximo Puig, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre "apostó clarísimamente y explícitamente por unos Juegos del Pirineo 2030" y "ese apoyo no es baladí, es importante", ha resaltado.

Asimismo, Lambán ha contado este viernes, tras su visita a la experiencia inmersiva que el IAACC Pablo Serrano ofrece en torno a las Pinturas Negras de Francisco de Goya, que se ha producido en los Pirineos catalanes y aragoneses reuniones donde se ha mostrado el apoyo "prácticamente unánime" de todos los alcaldes y las gentes del territorio y "eso son datos que a ningún responsable político le pueden pasar inadvertidos".

Por ello, se ha mostrado "ligeramente más optimista" que hace algún tiempo porque ha visto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès con una actitud "esperanzadora" para conseguir el objetivo de presentar una candidatura de ambas comunidades autónomas para la cita olímpica.

"Lo cierto -ha añadido- es que los acontecimientos se van a precipitar, porque el límite para presentar la candidatura finaliza en marzo y para entonces las incógnitas que ahora pueden existir tienen que estar totalmente despejadas".

SIN FECHA

En este sentido, Lambán ha reconocido que no hay fecha fijada para el próximo encuentro con Aragonès pero "lo importante es que vamos hablando porque mis relaciones con la Generalitat no es que estuvieran congeladas, estaban bajo cero" y "en este momento no están muy congeladas y, desde las discrepancias políticas profundas, vamos hablando porque las Olimpiadas es una oportunidad que no podemos desaprovechar", ha reiterado.

Por último, en esta vía de diálogo y colaboración entre Aragón y Cataluña ha recordado acontecimientos "muy importantes" que se han producido en los últimos meses, como la reunión en Zaragoza de empresarios y representantes institucionales y herederos de la Corona de Aragón.

"Ese tipo de actividades, que deberíamos repetir en el futuro, va creando un caldo de cultivo muy favorable a proyectos en común, que de paso ayudarían a solucionar mucho el gravísimo contencioso que en este momento tiene Cataluña con el resto de España", ha finalizado el presidente de Aragón.