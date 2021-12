Botella (PSOE) defèn que la nova llei de pensions "garanteix el sistema públic" i reverteix el model del PP

Així s'ha pronunciat Botella en una roda de premsa a València, en la qual ha analitzat la repercussió de la nova llei a la Comunitat Valenciana i durant la qual ha destacat que "l'acord aconseguit en el Congrés segueix les recomanacions del pacte de Toledo, i contribuirà a la sostenibilitat, al manteniment del poder adquisitiu i a enfortir el sistema de la Seguretat Social", ha arreplegat el PSPV en un comunicat.

En aquest sentit, la diputada socialista ha assenyalat que la Comunitat Valenciana és la quarta autonomia amb més pensionistes i ha apuntat que "els i les socialistes hem fet un doble aportació amb l'aprovació d'aquest llei: defendre un model d'equitat i, com a valencians, defendre els interessos dels nostres pensionistes".

Així mateix, ha remarcat que "gràcies a aquesta reforma un milió de valencians veuran incrementar la seua pensió un 2,5%, és a dir, una mitjana de 26 euros al mes". "Per províncies aquesta pujada suposa un 2,07% per a València, un 2,04% per a la província d'Alacant i un 2,31% per a la província de Castelló", ha detallat Botella, qui ha remarcat: "Estem davant un projecte de gran transcendència que, gràcies al mecanisme d'equitat intergeneracional, contribuirà a garantir les pensions dels nostres jóvens".

Finalment, Botella ha subratllat la "confrontació" de dos models: "el del Partit Popular que devaluava les pensions i generava desconfiança i l'aprovat per les forces progressistes que garanteix la sostenibilitat i la revaloració de les pensions", ha conclòs.