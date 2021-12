El Grupo Socialista subraya su "total compromiso con el comercio local de proximidad"

De igual modo, ante la cercanía de las fechas navideñas, en las que se multiplica el volumen de negocio y que es una de las más importantes en ventas y negocio para los pequeños establecimientos, "solicitamos a la ciudadanía logroñesa que sea sensible con el pequeño comercio y que en estas fechas las compras se hagan, a ser posible, en estos establecimientos, que crean riqueza y vida en la ciudad".

Reinares ha vuelto a subrayar "la notable gestión económica que se realiza actualmente en el Ayuntamiento, que ha permitido bajar impuestos, aumentar bonificaciones y, además, multiplicar los apoyos y subvenciones al pequeño comercio de proximidad, que es el verdadero motor del necesario desarrollo económico de la ciudad".

El portavoz ha recordado que "en su programa electoral para Logroño, el PSOE llevaba como uno de sus ejes la defensa del comercio de proximidad, que es una parte esencial del modelo económico que defendemos". No en vano, "no podemos dejar que las ciudades se deserticen y que nuevos modelos de compra, que no revierten en empleo ni en ingresos para la ciudad, coarten los elementos sociales y de convivencia que se establecen cuando hay comercio de proximidad, que sí genera empleo de calidad, da vida y seguridad a las calles y, además, propicia los desplazamientos peatonales".

Por esta razón, y con mayor motivo tras la dura crisis provocada por la pandemia, el Equipo de Gobierno, impulsado por el PSOE, "ha realizado el mayor esfuerzo económico de la historia de esta ciudad para apoyar a este importante tejido económico, con una línea de ayudas especiales de más de 1,6 millones de euros para autónomos y pymes, buena parte de los cuales fueron pequeños comercios", ha explicado Reinares, quien ha recordado que "también hemos ayudado al comercio de proximidad con otras acciones, como favoreciendo la movilidad peatonal en la ciudad y recuperando espacios públicos para el disfrute de vecinos y vecinas; porque está demostrado que por aquellas calles y espacios donde pasea la ciudadanía, su comercio es más floreciente".

Asimismo, también como reflejaba el programa, "hemos ido eliminando esos agujeros que nos había dejado el PP en la ciudad, como en Maristas, San Blas, Gallarza, etc. para que pudiera volver el flujo de actividad, vida y comercio a estos entornos, así como iniciar la rehabilitación del centro histórico, algo que también hemos comenzado".

MERCADO DE SAN BLAS

En concreto, en relación al Mercado de San Blas, Reinares ha destacado que "hemos cumplido con una vieja aspiración de los comerciantes de este emblemático lugar, ampliando la concesión de sus puestos durante 15 años, además de que hemos presentado un proyecto para su rehabilitación y equipamiento, presupuestado en 2,8 millones de euros, a la convocatoria de Fondos de Recuperación de la Unión Europea".

Del mismo modo, "hemos dado pasos para facilitar al comercio logroñés una estrategia para poder competir en la nueva era del comercio 24/7, implantando medidas para su modernización y poniendo en marcha la plataforma de negocio 'Logroño compra', de forma totalmente gratuita, a través de la cual el comercio que lo desee puede sumarse ya con sus productos al comercio electrónico".

También ha explicado que "hemos seguido impulsando alianzas estratégicas con otras instituciones y entidades que son clave para el sector, como la Cámara de Comercio, con la que existe un convenio de colaboración a través del cual el Ayuntamiento dedica, sólo este año, más de 630.000 euros, en diferentes campañas de bonos comercio, en el Black Friday, ahora en la campaña de Navidad, en Logrostock o Lovisual, y también en la citada plataforma 'Logroño compra', además de facilitarles un canal abierto y continuado con el Ayuntamiento, a través de Logroño Punto Comercio".

Reinares ha incidido en que "en 2021 se han desarrollado en Logroño cinco exitosas campañas de emisión de bonos comercio, que se agotan a los pocos minutos de su puesta en marcha". Unas acciones que han supuesto una aportación municipal de más de 335.000 euros, "pero que han hecho que esta inversión se multiplique por cuatro o por cinco en volumen de negocio para los comercios, por lo que estamos muy satisfechos del dinamismo comercial generado en la ciudad", ha añadido.

También ha informado de otros importantes convenios relacionados con el sector, como las ayudas otorgadas a las Asociaciones de Comerciantes y Artesanos de la ciudad, a las que el Consistorio aporta en 2021 un total de 140.000 euros, o con la Universidad de La Rioja y la financiación de 40.000 euros anuales para el funcionamiento de su Cátedra Extraordinaria de Comercio, "otra herramienta fundamental para el análisis, estudio y apoyo para el presente y futuro del sector", ha dicho.

En este punto, el portavoz socialista ha agradecido el "esfuerzo diario de las y los comerciantes de la ciudad, por mantener abiertos sus negocios y ofrecernos el mejor producto y el mejor servicio, especialmente ahora que la situación no es todo lo buena que desearíamos" y ha aprovechado para recordar y destacar otro de los grandes apoyos municipales al sector: las Ordenanzas Fiscales para el próximo año, ya que "inciden directamente en medidas de apoyo a la reactivación económica y a la recuperación de los logroñeses y logroñesas, también de sus comercios".

En este ámbito, Reinares ha vuelto a resaltar el incremento de las bonificaciones al comercio en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). De este modo, el comercio local que no esté situado en el Centro Histórico verá incrementada la actual bonificación del IBI, situada en el 75 por ciento, hasta el 90 por ciento, lo que refleja "una intención clara de seguir apoyando incondicionalmente al comercio de nuestra ciudad", ha dicho. Además, en el caso del comercio minorista que ejerza su actividad en el Centro Histórico de la ciudad la bonificación aumentará en un 5 por ciento, y pasa del 90 por ciento actual al 95 por ciento, el máximo posible. Además, las Ordenanzas incluyen también otro apoyo a través de nuevas bonificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Finalmente, Iván Reinares ha hecho un llamamiento a la ciudadanía logroñesa "para que en estas fechas navideñas acudan a las tiendas de su barrio, a las tiendas de la ciudad, a las de toda la vida, para hacer las compras", ya que "nos dan confianza, buen servicio, calidad de producto y lo que es más importante, redundan en el beneficio de todos nosotros".