Rosa Romero i Alberto Cortés imparteixen en Espai LaGranja un taller d'experimentació corporal

Així, el pròxim 5 de desembre a les 10.30 hores, Rosa Romero i Alberto Cortés imparteixen en Espai LaGranja el taller 'Las teorías que oculta el cuerpo'.

Des de la investigació engegada amb la peça 'La teoría de la pelvis', de Rosa Romero i Alberto Cortés, que es pot veure el 4 i 5 de desembre en Espai Inestable, sorgeix aquesta "necessitat sobre la urgència d'accionar el cos". "Un experiment de reacció en cadena que es va gestar durant el confinament i que ara ha sigut seleccionat en el XIX Circuit de la Xarxa de Teatres Alternatius", expliquen els responsables de l'activitat en un comunicat.

Amb 'Las teorías que oculta el cuerpo' Rosa Romero i Alberto Cortés proposen una pràctica de cos i pensament on els participants convidats hagen de pensar i defendre teories científiques entorn del moviment corporal. Calcular els seus possibles efectes, les seues hipòtesis i els efectes sanadors (o devastadors) que podria ocasionar en el món.

Rosa Romero, creadora escènica i actriu, és llicenciada en Art Dramàtic en l'ESAD de Màlaga. En aquesta mateixa ciutat, amb companys amb els quals compartia l'interés per la creació i l'experimentació escènica, va treballar durant anys en diverses companyies teatrals com La Caldera, Bajotierra o la mordiente. En aquesta ciutat també participa en la gestió de noves iniciatives com el festival d'escena alternativa El Quirófano.

Per la seua banda, Alberto Cortés, creador malagueny format en Direcció escènica i dramatúrgia en l'ESAD de Màlaga i en Història de l'art en la Universitat de la mateixa ciutat. Desenvolupa el seu treball en el camp de la investigació escènica des de l'any 2008. Màster de Professorat en la Universitat de Màlaga. Ha desenvolupat el seu discurs personal sobre conceptes com remezcla, perifèria, folklore i composició instantània. Actualment imparteix tallers on comparteix les seues investigacions, acompanya processos d'altres creadores i companyies, treballa en la mediació escènica i desenvolupa les seues pròpies produccions.