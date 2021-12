Av.-Aumsa redactarà el pla de Benimaclet, que protegirà el seu patrimoni i cuidarà la seua vinculació amb l'horta

Així ho ha anunciat aquest divendres la vicealcaldesa i edil de Desenvolupament i Renovació Urbana en la capital valenciana, la socialista Sandra Gómez, que ha explicat que aquesta decisió compta amb el suport de tot Govern del Rialto, l'executiu municipal que conformen Compromís i PSPV. Gómez ha indicat que la mesura ha sigut aprovada aquesta jornada "per unanimitat" en la Junta de Govern Local.

En concret, en aquesta reunió s'ha acordat encarregar a Aumsa la redacció del Pla Especial de l'Àrea Funcional Nº18-Benimaclet i aprovar d'aquesta manera la memòria presentada per aquesta entitat.

Aquest pas es produeix després que l'Ajuntament decidira al febrer inadmetre a tràmit el PAI de Benimaclet promogut per l'empresa Metrovacesa tal com estava dissenyat i planificat i plantejara canvis com la disminució d'altures, l'augment del terciari i la reducció de vivendes lliures.

El consistori va optar aleshores assumir la gestió directa del disseny d'aquest PAI i obrir "un nou procés de participació" per a "arreplegar totes les veus" del barri i "incorporar totes les propostes", com ha recordat aquest divendres la vicealcaldesa. Ha afirmat que enfront d'una "mirada massa estreta" es pretén treballar amb "una mirada global", amb la visió d'"un únic barri", per a "donar solucions als reptes i problemes" dels seus veïns atenent a "la diversitat" d'aquesta zona.

Gómez ha considerat, en aquest sentit, que la part que queda per desenvolupar de Benimaclet ha de "beure de les necessitats de tot el barri per a ampliar la mirada", al mateix temps que ha indicat que es pretenen generar dotacions culturals, educatives, sanitàries, espais verds i de trobada.