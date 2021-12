Cvirus.- El passaport covid arriba aquesta mitjanit a la Comunitat per a reduir el risc de transmissió

L'objectiu d'aquesta mesura és reduir el risc que una persona infectada entre en contacte amb unes altres no infectades i no protegides i els puga transmetre la infecció, segons assenyala en l'orde que regula el seu ús i que publica aquest divendres el Diari Oficial de la General Valenciana (DOGV).

En concret, s'exigirà en salons de banquets, restaurants, cafés, bars, cafeteries, establiments públics situats en zona marítim-terrestre i saló-lounge. No obstant açò, els menjadors, no cafeteries, de centres docents d'ensenyament reglat estan exclosos d'aquesta mesures per part de l'alumnat i professorat.

A més, s'inclouen les activitats d'oci i entreteniment amb eixe mateix aforament: sales de festes; discoteques; sales de ball; pubs; cibercafés; i establiments d'exhibicions de contingut eròtic; així com en les activitats recreatives i d'atzar amb servici de restauració: casinos de joc; sales de bingo; salons recreatius de màquines d'atzar tipus A i B; salons de joc; tòmboles i similars i salons cíber.

El certificat, que ha de presentar-se acompanyat d'un document identificatiu com a passaport o DNI, ha d'acreditar que es té la pauta completa de vacunació; una prova diagnòstica negativa, PCR en les últimes 72 hores o antígens en les últimes 48 hores; o que s'ha recuperat de la infecció en els últims 180 dies.

Aquest passaport es pot descarregar en el mòbil, imprimir-lo des de la pàgina web de la Conselleria o sol·licitar-lo en un centre de salut. Per la seua banda, els professionals poden descarregar-se una app lliure en els seus telèfons o tablets per a verificar l'autenticitat i validesa del certificat i hauran de col·locar en una zona visible un cartell en què s'informe que el seu accés requereix d'aquest passaport i que garantisca que no conservaran les dades facilitades. L'incompliment d'aquestes mesures serà sancionat.

Sanitat justifica la implantació d'aquesta mesura en l'últim informe de Salut Pública i Addiccions, de data 22 de novembre de 2021, que conclou que l'epidèmia "no està controlada en la Comunitat Valenciana i que tots els indicadors estan empitjorant i apunten al fet que "amb tota probabilitat, ens trobem a l'inici d'una nova onada epidémica".

Davant aquesta situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana, considera "necessària" requerir aquest certificat per a "minimitzar el risc de transmissió en els establiments de major risc de contagi".

En eixe sentit, s'assenyala que l'evidència científica demostra que les activitats en locals d'oci i les celebracions privades tenen "un pes important" en la transmissió del virus "augmentant de manera estadísticament significativa la probabilitat de contagi i multiplicant l'efecte exposició comparat amb altres activitats de la vida quotidiana en comunitat" per no portar sempre la mascareta ni respectar la distància de seguretat.

MÉS AEROSOLS SENSE AUTOPROTECCIÓ

A més, en aquests espais es generen més aerosols en parlar en un to més alt o cantar, en part pel consum d'alcohol, i amb insuficient renovació d'aire en alguns casos.

De la mateixa manera, Sanitat explica la seua aplicació en residències en què la tendència ha tornat a canviar, observant-se un increment de brots en el mes de novembre pel que fa al mes d'octubre, mentre que en les visites hospitalàries es justifica perquè la transmissió de la Covid-19 entre les persones vacunadesés molt menor a la de les no vacunades i en tots dos casos s'atenen a persones en situació de vulnerabilitat.

Finalment, assenyala que la proximitat del nadal comporta de forma tradicional un increment significatiu de la interacció social, amb multitud de reunions d'amics i familiars en una ciutadania que no va poder celebrar aquest tipus d'esdeveniments l'any passat. Per tot, açò considera que és "el moment oportú per a adoptar mesures no farmacològiques que, amb la vacunació, puguen minimitzar el risc de transmissió".