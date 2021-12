La Comunitat Valenciana encapçala els divorcis i separacions per cada 10.000 habitants

Així es desprèn de les dades arreplegades pel Servici d'Estadística del Consell General del Poder Judicial, que s'han donat a conéixer aquest divendres i que facilita el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En relació amb la xifra total amb la població a 1 de gener de 2021, la Comunitat Valenciana presenta el major nombre de demandes de divorci i separació per cada 10.000 habitants, amb una taxa de 5,2, enfront del 4,2 de la mitjana nacional. En termes absoluts, sumant totes les modalitats de ruptura de parelles, els jutjats de la Comunitat Valenciana van rebre un total de 2.626 demandes, un 21,8% menys que les registrades en el mateix període de fa un any.

Per províncies, 1.491 es van presentar en València, 903 a Alacant i les restants 230 a Castelló. Quant a les dos úniques demandes de nul·litat matrimonial, una es va presentar en Alacant i l'altra a Castelló.

En el trimestre analitzat es van interposar 1.616 demandes de divorci consensuat, açò és un 19,7% menys que les presentades en el mateix trimestre de 2020, però un 4% més de les presentades entre juliol i setembre de 2019.

Per la seua banda, els 883 divorcis sense consens entre els cònjuges van suposar una disminució interanual del 27,4% respecte del mateix trimestre de 2020 i d'un 14% respecte del 2019. Quant a les demandes de separació, es van registrar 81 consensuades, un 19,8% menys que el tercer trimestre de 2020 i un 14,7% menys que el del 2019.

Pel que fa a les no consensuades, es van presentar 44 durant el període analitzat, que són un 41,9% més -l'única modalitat que s'incrementa- que les presentades l'any anterior, i un 2,3% més que el tercer trimestre de l'any 2019.

En la província de València es van presentar 910 demandes de divorci consensuades i 512 contencioses entre juliol i setembre de 2021. A més, les separacions de mutu acord en aquest període van ser 44 i les no consensuades, 25.

Per la seua banda, en aquest tercer trimestre de l'any, els òrgans judicials alacantins van rebre 562 demandes de divorci consensuades i 300 no consensuats. Quant a les separacions, 28 van ser consensuades i 13 contencioses.

Finalment, a la província de Castelló 144 de les demandes de divorci presentades van ser amistoses mentre que 71 es van registrar sense acord. Quant a les separacions castellonenques, nou d'elles van ser consensuades i sis contencioses.

Quant a les demandes de modificació de mesures consensuades, de les quals s'han presentat 290, han disminuït un 16,2% respecte al tercer trimestre de 2020 en el conjunt de la Comunitat Valenciana, mentre que en 2019 la reducció va ser del 8%. Per la seua banda, les demandes de modificació de mesures no consensuades, 785, han disminuït un 19,2% respecte a les comptabilitzades un any abans i un 12,6% respecte a l'any 2019.

Per províncies, 622 demandes de modificació de mesures, tant consensuades com no consensuades, es van presentar en València durant el tercer trimestre de 2021, 349 a Alacant i 104 a Castelló.

CUSTÒDIA I ALIMENTS DE FILLS

Pel que es refereix a les modificacions de mesures sobre guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials de mutu acord, es van registrar en tota la Comunitat 509 demandes, la qual cosa implica una disminució del 21,6% respecte de les 649 presentades en el tercer trimestre de 2020 i un augment del 39,8% respecte de les 364 modificacions presentades en el mateix trimestre del 2019. Les no consensuades, 542, es van reduir per la seua banda un 25,9% respecte a 2020 i un 12,1% respecte al trimestre analitzat de 2019.

Entre les dos modalitats, 387 d'aquestes demandes de modificació d'aquestes mesures es van presentar a la província d'Alacant, 536 a la de València i 108 a la província de Castelló.