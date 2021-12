Ariana Grande y Kelly Clarkson rinden homenaje a las divas del pop y dejan a todos por los suelos

Las voces de Ariana Grande y Kelly Clarkson han resonado bien fuerte desde el escenario del plató en The Tonight Show, tal y como lo llevan haciendo durante el transcurso de toda su increíble trayectoria musical. El pasado lunes 29 de noviembre, eran los coaches del programa La Voz en Estados Unidos los que protagonizaban el programa de entrevistas de Jimmy Fallon. Y fueron estas dos cantantes las que más han dado que hablar en redes tras su potente interpretación de los hits más sonados de la historia del pop.

Jhon Legend, Blake Shelton, Ariana Grande y Kelly Clarkson pasaban por el programa para ofrecer un anticipo de la próxima temporada de La Voz, y lo hacían, por supuesto, con sus potentes voces.

Los cuatro coches fueron invitados a participar en la popular sección del programa de Fallon That’s My Jam, formando dos equipos: el de Kelly Clarkson y John Legend, y el otro, de Ariana Grande y Blake Shelton. El ganador de los retos propuestos podría donar el premio en juego a una ONG, según lo indicaban.

.@ArianaGrande, @BlakeShelton, @KellyClarkson and @JohnLegend go lyric for lyric in Slay It Don't Spray It! #ThatsMyJam



Watch the sneak episode now on @PeacockTV, and don't miss the series premiere on January 3.

Kelly y Ariana dieron la vuelta al programa con su revolucionaria participación en el Mixtape Medley, donde cada una debía interpretar en directo las canciones que iban diciendo desde el programa. En una secuencia continuada de one vs one al puro estilo Dando la nota, ambas mujeres honraron a las grandes divas del pop.

Ariana comenzó con el mítico Oops,I Did It Again, de Britney Spears, y Clarkson no se quedó atrás y continuó con Any Man of Mine, de Shania Twain. Interpretaron a Cher, a Whitney Houston, y Kelly Clarkson consiguió levantar al público del suelo con su versión de It’s All Coming Back to Me Now de Celine Dion.

Con esa forma de traer la magia de cuatro grandes artistas en un programa de lo más especial, casi convirtiendo su emisión en un pequeño concierto, los cuatro han calentado motores para la nueva temporada de La Voz en Estados Unidos con la incorporación de Ariana Grande como nueva coach.