Incliva convida a regalar investigació sanitària en Nadal

La campanya 'Esta Navidad, regala investigación', que finalitzarà el pròxim 6 de gener, té com a objectiu conscienciar als ciutadans sobre la transcendència de la investigació sanitària i plantejar-los la possibilitat que també ells -de manera particular i en la mesura en què puguen-, contribuïsquen mitjançant el seu donatiu a l'avanç de la ciència i a trobar solucions als problemes mèdics no resolts.

Qualsevol persona major de 18 anys que desitge participar en aquesta campanya -l'àmbit de la qual d'aplicació és tot el territori nacional- pot fer-ho d'una manera senzilla a través de la web d'Incliva (