El PP de Sa Pobla critica que PSIB y MÉS voten en contra de eliminar el impuesto de sucesiones

Según ha explicado la formación municipal este viernes en nota de prensa, "no tiene ningún sentido y es inaceptable que una persona no pueda aceptar una herencia por no poder pagar la cuantía de este impuesto".

En este sentido, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sa Pobla, Violeta Rodríguez, ha añadido que "son bienes y derechos que en la mayoría de los casos se han adquirido con mucho esfuerzo y que el causante fallecido deja a sus herederos para ayudarles".

Con todo, el partido ha celebrado que se haya sacado adelante su moción, con la que el Consistorio se compromete a reclamar la eliminación de este impuesto.

De este modo, "el Ayuntamiento de Sa Pobla insta al Govern y al Gobierno de España a garantizar que los pactos sucesorios -herencias en vida- tengan exactamente la misma tributación, tanto en el impuesto sobre sucesiones como en el IRPF, que las herencias por causa de muerte", han concluido desde el PP.