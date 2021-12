Investiguen l'agressió de cinc menors a un xiquet de 14 anys que va haver de refugiar-se en un bar a València

Segons han confirmat a Europa Press fonts policials, l'incident es remunta al dia 29 de novembre i va sorgir després de la sospita que la víctima podia estar eixint amb una xica que li agradava a un dels agressors.

Així, eixe dia, un dels presumptes agressors, company de l'institut de la víctima, se li va acostar sobre les 14.30 hores i li va preguntar si estava eixint amb una xica. Aquest va respondre que no i el seu company, en no creure-li, li va indicar que li estarien esperant a l'eixida del col·legi.

Arribada l'hora, una vegada fora, el company esperava al costat d'altres quatre menors, d'entre 14 i 15 anys, a la víctima en la porta de l'institut. En eixe moment li van agafar, li van apartar i van començar a pegar-li.

Un home que passava per allí i va observar els fets va recriminar als menors el seu comportament i aquests van fugir.

La víctima, aleshores, va tornar a la seua casa i pel camí li van perseguir dos dels presumptes agressors. Així, es va ficar en un bar a demanar ajuda i l'amo va cridar tant la seua mare com a la Policia.

La progenitora va interposar aleshores una denúncia en comissaria i els agents investiguen la presumpta agressió. De moment ja hi ha diversos agressors identificats.

Tal com ha avançat aquest divendres Levante-EMV, la mare ja ha sol·licitat el trasllat de centre escolar per al seu fill, que roman a casa fins que es recupere i se solucione el problema generat. El menor, com a conseqüència de l'agressió, ha patit un trencament de timpà.