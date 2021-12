La Policia desarticula a Oriola dos punts de venda de droga 24 hores

Segons informa la Prefectura Superior en un comunicat, els arrestats prenien grans mesures de seguretat per a no ser descoberts mentre procedien al tràfic de substàncies estupefaents, principalment cocaïna, durant les 24 hores del dia.

En l'operatiu s'han realitzat dos registres en els quals s'ha confiscat substancia estupefaent, cocaïna, disposada en dosi per a la seua venda, bàscules de precisió i quasi 1.000 euros en efectiu. Els detinguts han sigut posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Oriola, informa la Prefectura en un comunicat.

La investigació policial ha sigut desenvolupada per agents de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria d'Oriola, sobre dos vivendes on, presumptament, durant les 24 hores del dia se subministrava tot tipus de substàncies estupefaents.

AVISAVEN FAMILIARS I VEÏNS

Els policies van establir dispositius de vigilància discrets en la zona per a no ser detectats, ja que els investigats utilitzaven a familiars i veïns dels voltants dels immobles per a avisar de la presència policial.

Tot i així, es va poder determinar com la presència de compradors en els dos domicilis era incessant les 24 hores del dia. Aquests arribaven als domicilis i, o bé eren rebuts a la porta o bé tocaven el timbre, sent convidats a passar a l'interior, on després de romandre un breu espai de temps abandonaven el lloc a tota velocitat.

A l'interior eren advertits de la possible presència de policies de paisà, perquè prengueren totes les precaucions possibles per a evitar que els foren requisades les seues dosis.