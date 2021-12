Dulceida saca a la luz imágenes llorando para visibilizar la salud mental: "Este año ha sido distinto al resto"

No ha sido un año fácil para Dulceida. La pandemia, su ruptura con Alba Paul y la presión mediática han hecho que estos meses hayan sido muy difíciles para ella. Sin embargo, lejos de callarse, la influencer ha compartido una publicación para hablar, con sinceridad, de cómo ha vivido esta etapa.

La empresaria ha publicado una serie de fotografías donde aparece llorando en distintos lugares, visibilizando así la necesidad de expresar las emociones y de aceptar que, igual que podemos tener días buenos, también hay días malos. "Este año, para mí, ha sido muy distinto al resto", ha avanzado.

"Empezó mal, por el Covid, por las pérdidas de seres queridos y todo lo que me ha pasado este verano", ha contado, matizando que siempre hay que sacar "el lado bueno" de las cosas, como por ejemplo, "el aprendizaje", "los momentos de luz" y la compañia de las personas que ha tenido a su lado.

"He llorado mucho en algunos momentos, pero también he sido muy feliz en otros. Estoy segura que va a ser uno de los años de mi vida en los que más he aprendido. Como sabéis, he empezado a ir a terapia y a compartir con vosotros momentos tristes, he aprendido a reconocer que puedo estar mal y a tener ansiedad; y he agarrado con fuerzas esos abrazos cuando más los necesitaba", ha reconocido en las siguientes líneas.

La influencer recuerda que "las redes sociales son un x % de cada persona, detras de las pantallas hay personas, que sienten, todas con sus historias, que desconocemos". "Todos lloramos, todos tenemos problemas, todos nos hemos sentido perdidos alguna vez y eso nos hace aprender y ser más fuertes", admite.

Las imágenes que Dulceida ha publicado forman parte de su galería, y pertenecen a distintos momentos de este año. "Se las mandaba a mis amigos (muchas veces entre risas) cuando me preguntaban que tal estaba en mis momentos malos, que los tengo, como todos".

De este modo, la catalana ha cerrado su texto con una confesión: "No pasa nada, son parte de nosotros. Me da un poco de vergüenza subir esto, pero igual que os enseño mi día a día, mis looks y las partes bonitas, creía importante mostrar esta parte".