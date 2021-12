'Actual' ofrece como antesala del festival la 'Semana de las Artes' con muestras de Javier Cámara, Tobía o Santi Vivanco

Una programación de artes plásticas "donde el talento riojano fluye" según ha señalado en la presentación el director artístico de 'Actual', Santi Tabernero, junto a la directora general de Cultura, Ana Zabalegui, y la concejal de Cultura del Ayuntamiento, Carmen Urquía. Junto a ellos han comparecido los comisarios de las muestras, Judith Artega, Jesús Rocandio, Alfredo Tobía y Alba Sáenz de la Cuesta.

Se trata de cinco exposiciones de arte, de las que tres son pictóricas la XXXVII Muestra de Arte Joven de La Rioja en la ESDIR; los tesoros de la Colección Vivanco que exhibirá el Salón de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño, con obras de maestros como Andy Warhol, Miró, Dalí, Picasso o Paul Klee; y la retrospectiva de Tito Inchaurralde en La Lonja.

Además, el actor riojano Javier Cámara se revela como un excelente fotógrafo en 'El placer de mirar', una compilación de imágenes que ha tomado en distintos rodajes a lo largo de su carrera y que se concentran en una exposición que acoge el Museo de La Rioja. También son testimonio gráfico las instantáneas que el también riojano Alfredo Tobía capturó con su cámara durante el programa 'Un país para escucharlo' y que sereúnen ahora en la Sala Amós Salvador.

De hecho, en la presentación se ha destacado que "se ha logrado configurar un festival con la mayor presencia riojana en mucho tiempo, y a la vez con un talento reconocido en el panorama nacional e internacional: hemos logrado juntar los nombres de ilustres riojanoscomo Cámara, Tobía, Vivanco e Inchaurralde en un mismo programa, y creemos que es un absoluto lujo para La Rioja y para este festival, estamos muy felices".

Precisamente, está misma mañana se ha inaugurado la XXXVII Edición de la Muestra de Arte Joven de La Rioja, en la Sala de Exposiciones de la ESDIR, desde la que exporta la mayor recopilación de talento joven, riojano y del panorama nacional.

Esta exposición recoge un total de 35 obras de 28 artistas de todo el país y varias nacionalidades, como resultado del proceso de selección del jurado de la misma entre más de 400 propuestas

COLECCIÓN VIVANCO

'¡Actuales del siglo XX!' (Tesoros de la Fundación Vivanco) vuelve la vista atrás y también hacia adelante. Salimos al encuentro de los que ayer fueron transgresores y hoy son clásicos referenciales de las vanguardias de ahora mismo. La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño presenta una antología de genios artísticos, como Picasso,Miró, Klee o Warhol. Muchos tesoros de la Fundación Vivanco salen a la luz por primera vez en este sueño al alcance de pocos coleccionistas en el mundo.

El vino hila casi todas las pinturas en un trayecto que empieza con las primeras vanguardias y alcanza a los artistas más actuales, como son los ganadores del Premio Internacional de Grabado y Vino Pedro Vivanco. Desde el 14 de diciembre hasta el 16 de enero.

ALFREDO TOBÍA

'La mirada ambulante' del logroñés Alfredo Tobía se dejó fascinar pronto por las luces y sombras del espectáculo. Teatro, circo, cine, fotografía, documentales o intervenciones tan exitosas como 'La ciudad inventada' han cimentado durante años esas intersecciones culturales.

Ha sido guionista, director artístico y fotógrafo titular de las tres temporadas del programa de culto de La 2 de TVE 'Un país para escucharlo'. Durante ese tiempo, la Leika de Alfredo Tobía ha fotografiado sin descanso a todo tipo de artistas en sus lugaresde origen, jaleando la idiosincrasia de cada uno de ellos con su arrollador carisma.

El resultado es un valioso escáner del estado de la música popular en nuestro país a día de hoy, un inventario de artistas que gracias al valor antropológico de la mirada de Alfredo Tobía trasciende lo coyuntural y alcanza la categoría de lo esencial que distinguea los grandes fotógrafos. Es una producción de Cultural Rioja que convierte a la Sala Amós Salvador en el cofre de un tesoro. Desde el 15 de diciembre.

JAVIER CÁMARA, FOTÓGRAFO

El festival 'Actual' saca a la palestra la figura del actor de Albelda Javier Cámara como fotógrafo, hasta el punto de señalar Rocandio que "tiene un estilo propio" que se podrá apreciar en la exposición fotográfica 'El placer de mirar', que se exhibirá en el Museo de La Rioja, del 16 de diciembre 13 de febrero.

Una producción propia de ACTUAL en la que "descubrimos al excelentefotógrafo que hay tras el actor", ha resaltado Rocandio.

TITO INCHAURRALDE

Logroño ha visto a Tito Inchaurralde crecer e iniciarse como pintor, dibujante y diseñador gráfico a principios de los años 80. Fue una década muy activa profesionalmente que lo trasladó a Madrid y también a Barcelona, donde ahora reside.

Las exposiciones de Inchaurralde tuvieron en su día gran repercusión en Logroño ciudad, pero poco hemos sabido de su evolución durante las últimas décadas. La Lonja presenta en el festival riojano 'Espejismos', del 17 de diciembre al 26 de febrero, una de lasmejores producciones artísticas hechas nunca por un riojano.

Esta antología devuelve la voz a sus pinturas. En el marco de la exposición, habrá una proyección, una instalación multidisciplinar, un trabajo in situ realizado por el artista y un concierto, el 3 de enero, de 'Village of the Sun', banda liderada por Nacho Colis y Caco Santolaya, contemporáneos ambos de Inchaurralde.

Finalmente, Tabernero ha avanzado que tres de las exposiciones contará con una publicación propia, la de la colección de Santi Vivanco, la de Alfredo Tobía, y la de Inchaurralde con sus dibujos en el libro 'Mi casa'.