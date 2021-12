Cvirus.- Habitatge pagarà més de 2,6 milions d'euros a 1.390 famílies per a ajudes al lloguer per motiu de la Covid-19

20M EP

NOTICIA

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Direcció general d'Emergència Habitacional, ha previst el pagament de 2.627.816,37 euros, corresponent a ajudes per a lloguer per a aquelles persones o unitats de convivència afectades per la crisi generada per la COVID-19.