Cvirus.- Sanitat adverteix que l'epidèmia no està controlada i que estem a l'inici d'una nova onada a la Comunitat

Així, s'arreplega en l'últim informe de la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental, de la Direcció general de Salut Pública i Addiccions, de data 22 de novembre de 2021 i publicat aquest divendres en el DOGV, que evidencia que la corba epidèmica mostra un creixement "sostingut i generalitzat".

En concret, l'estudi, que justifica la implantació del passaport covid a la Comunitat Valenciana des d'aquesta mitjanit, conclou que l'evolució actual de la pandèmia mostra "un increment del risc de transmissió" i que la corba epidèmica assenyala "una tendència ascendent amb un creixement sostingut i generalitzat que està indicant que estem davant una nova onada".

D'aquesta manera, a data 22 de novembre, l'evolució del nombre reproductiu bàsic instantani es troba per damunt d'1 el que significa que l'epidèmia "no està controlada". En concret, el valor és de 1.36 IC95 % (1.33 - 1.4), quan l'anterior informe era de 0.87 IC95% (0.82-0.91).

A més, el percentatge global de positivitat de les proves diagnòstiques d'infecció aguda també augmenta, situant-se en 8,36% davant del 3,04% de l'informe anterior. La proporció dels casos confirmats entre els casos amb simptomatologia lleu que acudeixen a Atenció Primària se situa entorn del 30%, mentre que el 4 d'octubre es trobava en 10%.

Sanitat constata així no només que tots els indicadors de nivell de transmissió "han empitjorat i no s'observa cap indici de millora", sinó tot el contrari, suggereixen que el nivell de circulació del SARS-CoV-2 "seguirà augmentat i seguiran augmentant el nombre de casos".

En aquests moments, l'avaluació de risc assigna per al nivell de transmissió, risc mitjà o alerta 2, encara que a nivell hospitalari es manté el nivell de risc baix a causa de l'efectivitat de la vacunació. Per açò, assigna a la Comunitat un nivell de risc baix o alerta 1 atés que la implementació de mesures no farmacològiques està relacionada amb el desbordament del sistema sanitari, especialment dels serveis hospitalaris, i en aquests moments aquests indicadors han de tindre més pes que el risc de transmissió.

EFECTIVITAT DE LA VACUNACIÓ

Sanitat explica aquesta situació actual de la pandèmia en què, segons constaten tots els estudis realitzats, la pauta completa de vacunació "protegeix enfront de la malaltia greu i la mortalitat, però la seua capacitat de previndre la transmissió és inferior". Així i tot, aquests informes demostren que el risc d'infectar-se és menor entre els vacunats que en el no vacunats i que la transmissió del Covid-19 també és menor.

En concret, després del predomini de la variant Delta, en l'estudi realitzat per Public Health England han quantificat que la vacunació completa té una efectivitat de 60 al 85% contrala infecció, 90 al 99% contra l'hospitalització, 90 al 95% contrala mortalitat i 65 al 99% contra la malaltia simptomàtica.

Per la seua banda, en l'estudi realitzat per Anika Singanayagam i col·laboradors, amb l'objectiu de conéixer la transmissió comunitària de les persones vacunades i no vacunades amb infecció lleu de la variant delta, conclouen que les vacunes actuals segueixen sent eficaces per a previndre malalties greus i morts per Covid-19 però que la vacunació per si sola "no és suficient" per a previndre tota la transmissió, especialment en els entorns on l'exposició és propera i perllongada.