Iceta promet a Puig duplicar l'aportació per a les Arts en 2023

El ministre de Cultura, Miquel Iceta, es va comprometre ahir amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, a incrementar l'aportació econòmica de l'Estat al Palau de les Arts, de manera que en 2023 rebrà 2,5 milions d'euros, el doble de la quantitat actual. Així ho va anunciar Puig després de reunir-se a Madrid amb Iceta. «És un pas avant que respon a una reivindicació permanent de la Generalitat», va dir el cap del Consell. «Arribarem a l'horitzó de tindre, com mínim, el mateix finançament que la Maestranza de Sevilla», va subratllar.

També va destacar que enguany el departament d'Iceta ja formarà part del patronat, una cosa que «no va voler» el Consell del PP, i per tant estarà «clarament vinculat» al recinte operístic valencià. Puig va indicar que la inversió estatal per al Palau de les Arts serà d'1 milió d'euros i que a l'any següent s'arribarà a l'objectiu de tindre almenys el mateix pressupost que la Maestranza, la qual cosa suposa «un pas en una nova relació» entre el Ministeri de Cultura i la Generalitat.

En el transcurs de la reunió, Puig també va traslladar a Iceta la necessitat que el ministeri «no sols estiga referenciat a Madrid» i va defensar la seua política de desconcentració per al que va instar el ministre a avançar en la consolidació d'alguns museus importants existents fora de Madrid, com el Museu de Belles Arts de València. En aquest sentit, va advocar per millorar el marc de cooperació entre totes dues administracions per a dotar al Museu de Belles Arts de la «fortalesa que es mereix», ja que, segons va recordar, constitueix la segona pinacoteca més important d'Espanya després del Museu del Prado.

Finalment, Puig va voler destacar que el ministeri també ha traslladat el suport a la Generalitat per a l'impuls de dues iniciatives de recuperació del patrimoni, com són la restauració de les muralles de Sagunt i del Castell de Forna, a l'Atzúbia. Totes dues actuacions comptaran amb un milió d'euros, respectivament, procedents de fons europeus i contribuiran a «millorar el patrimoni de tots els valencians».

Demana la cessió de la Dama d'Elx

El president valencià també va aprofitar la reunió en el Ministeri de Cultura per a sol·licitar formalment la cessió de la Dama d'Elx durant un període de sis mesos a la ciutat il·licitana. Sobre aquesta proposta, Ximo Puig va assegurar que el ministre Miquel Iceta s'ha mostrat «receptiu» i que s'ha compromés a estudiar les «consideracions tècniques necessàries» per tractar-se d'una «obra de gran magnitud». En 2022 es compliran 125 anys de la troballa d'aquesta escultura ibera, realitzada en pedra calcària entre els segles V i IV a. C.