El primer caixer automàtic arriba a la Comunitat Valenciana despoblada per a acabar amb l'exclusió financera

El Govern valencià ha iniciat la instal·lació dels 135 caixers automàtics en municipis de la Comunitat que no compten amb serveis financers bàsics, especialment en localitats en risc de despoblació. La localitat castellonenca de Vallibona, situada a la comarca dels Ports, estrena aquest dijous el seu primer caixer automàtic. A aquesta població li seguiran una altra dotzena de caixers que s'instal·laran a les comarques més despoblades de València i Alacant abans de finalitzar l'any. La previsió és que a l'abril de 2022 estiguen tots en funcionament.

Amb aquesta iniciativa, la Generalitat pretén acabar amb l'exclusió financera que pateixen alguns municipis i nuclis de població de la Comunitat Valenciana. L'actuació, que ha sigut adjudicada a CaixaBank, compta amb una inversió de 7,83 milions d'euros, de 2021 a 2025.

La directora general de l'Agenda Valenciana antidespoblament, Jeannette Segarra, el director general de l’Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, la directora territorial de Presidència a Castelló, Eva Redondo, i el director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Manuel Bañuls, han visitat aquest dijous la localitat de Vallibona, acompanyats pel seu alcalde, Juan José Palomo.

Per a Segarra, "es tracta d'una acció pionera en la lluita contra la despoblació" que constitueix "un dret per a les persones que vénen en el món rural" i ha assenyalat que "no és el mateix tancar una oficina bancària en qualsevol ciutat, que fer-ho en algun d'aquests municipis, ja que és l'única que tenen i l'únic mitjà d'accedir a aquests serveis".

Dels 135 municipis o pedanies on s'instal·laran els caixers, 53 corresponen a la província de Castelló, 58 es col·locaran a València i 24 a Alacant. Cap d'aquests municipis compta fins al moment amb serveis bancaris bàsics, el que obliga els seus habitants a desplaçar-se a altres localitats.

Per a Juan José Palomo, "a Vallibona partíem del no-res, és la primera vegada que tenim aquest servei que sobretot beneficiarà als veïns de Vallibona que havíem de desplaçar-nos 45 minuts fins a Morella per a fer una tasca tan bàsica com traure diners, amb les dificultats que això suposava per a les persones majors". L'alcalde de Vallibona ha celebrat aquesta iniciativa que també "ajudarà al turisme que ens visita cada cap de setmana i a l'estiu, tan important per a la nostra economia".

El director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, per part seua, ha posat en valor "la iniciativa de la Generalitat per a evitar l'exclusió financera, al que se suma el compromís de CaixaBank per a no abandonar municipis en els quals és l'única entitat i el servei de les oficines mòbils del banc que arriben a quasi 72.000 residents en 71 municipis en risc d'exclusió financera en la Comunitat Valenciana".

Els municipis que estrenaran caixer

A més de Vallibona, a la província de Castelló la mesura beneficiarà a les poblacions d'Aín, Alcúdia de Veo, Ares del Maestrat, Castellfort, Xiva de Morella (Morella), Eslida, Herbés, La Jana, La Mata de Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Serratella, Sant Rafael del Riu, Tírig, Todolella, Vilar de Canes, Venda de Sant Antoni (Cabanes), Villores, Zorita del Maestrazgo, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Arañuel, Argelita, Ayódar, Bejís, Benafeer, Castellnovo, Caudiel, Chovar, Cirat, Cortes de Arenoso, Sant Vicent de Piedrahita (Cortes de Arenoso), Espadilla, Fanzara, Fuentes de Ayódar, Geldo, Ludiente, Matet, Montán, Pina de Moltalgrao, Puebla de Arenoso, Sot de Ferrer, Teresa, Toga, Torás, el Toro, Torrechiva, Vall de Almonacid, Villanueva de Viver i Zucaina.

A la província de València, els caixers s'instal·laran en els municipis d'Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia, Algar del Palància, Algímia d'Alfara, Gátova, Petrés, Quart de les Valls, Torres Torres, Cases de Bárcena (València), Benifaraig (València), Borbotó (València), Poble Nou (València), Almoines, Benicolet, Benirredrà, Bufali, Carrícola, Guadasséquies, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Montitxelvo, Palmera, Palomar, Pinet, el Real de Gandia, Salem, Benagéber, Beneixida, Benicull de Xúquer, Benimuslem, Calles, Castielfabib, Cerdà, Chera, Chulilla, Cortes de Pallás, Jalance, Cotes, Dos Aguas, Estubeny, Gestalgar, Granja de la Costera, Llaurí, Llocnou d'en Fenollet, Millares, Rotglà i Corbera, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sot de Chera, Teresa de Cofrentes, Torrebaja, Vallés, Zarra, El Mareny de Barraquetes (Sueca), El Saler (València) i Perellonet (València).

A la província d'Alacant, es tracta de les localitats d'Almudaina, Alqueria d'Asnar, L'Atzúbia, Beniardá, Benigembla, Benimeli, Daya Vieja, Fachega, Famorca, Llíber, Setla de Nunyes (Muro d'Alcoi), Benamer (Muro d'Alcoi), Quatretondeta, Ràfol d'Almúnia, Sagra, Sanet i Negrals, Vall d'Alcalà, Vall de Laguar, El Del patrimoni reial (Crevillent), Sant Felip Neri (Crevillent), El Mundamiento (Orihuela), La Matança (Orihuela), El Escorratel (Orihuela) i Barba-rossa (Orihuela).