Nivell màxim taronja a la Comunitat: Castelló espera aquest divendres ratxes molt fortes de vent

A més, aquesta jornada es registraran gelades febles en punts de l'interior de la meitat nord i intervals nuvolosos que estendran a poc nuvolosos.

Les temperatures, tant les mínimes com les màximes, no patiran molts canvis. Així, la província d'Alacant preveu una mínima de 9ºC i una màxima de 18; la de Castelló, de 7 i 15ºC; i la de València, de 8 i 17ºC.

El nivell de preemergencia per risc d'incendis forestals per a hui és extrem a l'interior nord de Castelló; alt a l'interior sud i litoral de Castelló i a l'interior de València; i baix-mitjà en la resta de l'autonomia.

Demà, dissabte, hi haurà cel poc nuvolós o buidat i les temperatures mínimes no patiran canvis. No obstant açò, les màximes aniran en ascens a la meitat nord. València arribarà als 20ºC.

El diumenge no es descarten precipitacions febles a l'interior de la meitat nord de la Comunitat, amb cota de neu entorn dels 900-1.000 metres.