L'Ajuntament d'Alacant peatonalitza el centre els caps de setmana i festius de desembre per a activitats nadalenques

Per açò, està previst tallar els divendres, dissabtes i festius, així com el dia 6 de desembre, el 24 de desembre en Nit de Nadal amb horari de 15 a 20 hores, i el 31 Nit de cap d'any amb horari de 17 a 23.30 hores, i el Dimarts 5 gener de Reis Mags el tall serà de 17 a 22 hores. Així com el carrer Quintana el dia 3 de gener de 10 a 22 hores.

Per a aquest primer cap de setmana de desembre, es tancarà al trànsit aquest divendres la Plaça de l'Ajuntament i Rafael Altamira, Rambla de Méndez Núñez i Girona, de 18.00 a 22.00 hores, el dissabte de 10.00 a 22.00 hores, i el diumenge en el mateix horari. A més serà el primer cap de setmana de desembre que es tancarà l'avinguda de Maisonnave, el diumenge 5 de desembre, també de 10.00 a 22.00 hores, per aquests motius.

Per a açò s'ha previst un dispositiu amb més de cinquanta policies locals que coordinaran els talls i desviaments amb la Sala de Control per a la regulació dels semafors, per la qual cosa es recomana l'ús del transport públic per a accedir al centre de la ciutat, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Aquest divendres tindrà lloc l'espectacle Sylphes, que combina el ballet aeri, l'acrobàcia, música en directe de les Quatre Estacions de Vivaldi, i per a celebrar-ho és necessari tallar el trànsit en Plaça de l'Ajuntament, de 14.00 fins a la 23.59 hores, en el tram comprès entre els carrers Sant Telmo i María Josefa Agreda i Muñoz.

Per la seua banda, el dissabte 4 de desembre, la comissió de festes de Sant Roque celebrarà un esdeveniment festiu organitzat amb unflables, pel que es tancarà el trànsit i es prohibirà d'estacionament al carrer Balseta i la zona de l'aparcament, en horari de les 08.00 fins a les 16.00 hores.

A més, la Foguera Hernán Cortés, el mateix dissabte té previst d'11.30 fins a les 13.30 hores, celebrar un Cercaviles amb el tall puntual de trànsit per a realització de l'itinerari sol·licitat sota control i supervisió de la Policia Local.

Finalment també aquest dissabte, la comissió de Festes de la Partida de Fontcalent, organitzarà un esdeveniment amb unflables, amb el tall de trànsit i prohibició d'estacionament en el recinte fester Camino Lomas Blancas, de 08.00 fins a les 19.00 hores.