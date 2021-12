Díaz desvela que Moncloa frenó su intento de tomar medidas contra la COVID al inicio de la pandemia

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, señaló que el 15 de febrero del año pasado convocó a su equipo del Ministerio de Trabajo para pensar medidas frente al coronavirus, dado que ya se veía que la pandemia "azotaba fuertemente a Italia" y que podía pasar también en España.

Además, apuntó que a principios de marzo de aquel año ya tenían preparadas posibles medidas de protección social, como es el caso del mecanismo de los ERTE.

En una entrevista a Radio Cable, la vicepresidenta explicó que el 4 de marzo su Ministerio presentó una guía de prevención ante el Covid-19 que en aquella época generó una "enorme polémica" en el Gobierno y algunos, en alusión a la CEOE, le tildaron de "alarmista".

"Me acuerdo bien que Pablo (Iglesias) era vicepresidente y lo llamé desolada por lo que estaba pasando. Yo el 15 de febrero como la pandemia azotaba fuertemente a Italia convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que España es Italia y necesitábamos desplegar un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo presenté una guía enormemente polémica en el Gobierno, y también fuera se me acusó de alarmista. Esto fue en la antesala del 8M", explicó la titular de Trabajo.

La oposición pide investigar si Díaz ocultó información

Desde el Partido Popular, Vox y Ciudadanos han pedido este jueves que se investigue si la vicepresidenta tuvo información previa sobre la llegada de la covid-19 a España y la ocultó cometiendo una “gravísima irresponsabilidad”.

El alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de mentir: "Esta noticia es una prueba más de que el Gobierno mintió. Para ellos era más importante la propaganda política que la gestión de la pandemia", ha señalado en un acto institucional por el Día de la Constitución.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido el apoyo de todos los partidos para reactivar la comisión de investigación sobre la pandemia en el Congreso para que analice y estudie las declaraciones de la vicepresidenta y si la información de la que disponía "fue determinante para que ella no asistiera" a la manifestación del 8 de marzo de 2020. Además, Almeida ha señalado que no sabe por qué García Egea no ha acudido al acto institucional celebrado en la Comunidad de Madrid.

Por su parte, Vox está estudiando la posibilidad de “dilucidar esto en sede judicial” dado que se trata de “hechos gravísimos y ocultarlo hasta hoy es aún mas grave”, ha asegurado el diputado José María Figaredo.

También el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha considerado “absolutamente indignante” y de “una corresponsabilidad enorme” que, si en verdad Díaz sabía que la pandemia iba a llegar a España no avisara al Consejo de Ministros para que tomara medidas, por lo que su grupo ha pedido que comparezca en la Comisión de Sanidad a explicarlo.

El Gobierno ha sido ejemplar y responsable en la gestión de la pandemia, siempre de la mano de la ciencia.



El PP es irresponsable ahora y lo fue entonces. No acompañó al país ni las medidas que salvaron vidas, empresas y puestos de trabajo. España no se merece esta oposición. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 2, 2021

Tras las acusaciones, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho que la oposición busca "polémicas absolutamente artificiales" contra el Gobierno al pedir su comparecencia y la del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para preguntarles sobre medidas contra la covid en la primavera de 2020.

En declaraciones en el Congreso, Díaz ha considerado que el Gobierno "ha actuado siempre con la diligencia y responsabilidad, cumpliendo siempre" con las recomendaciones de los expertos sanitarios, lo que siguen haciendo.

Además, ha recordado que, cuando publicaron esa guía, el PP "nos tildó de alarmistas", pidieron su comparecencia dos veces y la de la exvicepresidenta Carmen Calvo y ahora vuelven "a abrir esta polémica de manera artificial".

La guía recogía consejos que podían adoptar las empresas

La guía de prevención se trató de un documento que aportaba una serie de consejos que podían adoptar las empresas para prevenir el contagio del Covid-19 en sus plantillas y la opción de optar por las fórmulas del teletrabajo para mantener la actividad. Una medida que entonces fue criticada por CEOE y Cepyme mientras que desde UGT se lamentó no haberla llevado al diálogo social.

Yolanda Díaz también desveló que entonces ya tenían preparado desde el Ministerio diversas medidas, entre ellas el mecanismos de protección social de los ERTE, que luego implicó diálogo en el seno del Gobierno a la hora de determinar su despliegue ante los efectos de la pandemia.

A su juicio, si no se hubiera desplegado este mecanismo habría pasado "lo mismo que en tiempos de Mariano Rajoy", cuando durante su gestión tras la crisis económica de 2008 se alcanzó una tasa de paro del 27% y un desempleo juvenil del 56%.

Por tanto, confrontó la salida rápida de la crisis del Covid-19 con medidas diferentes a los "recortes" que aplicó el PP durante su etapa en el Gobierno de manera "contumaz", demostrando que el actual Ejecutivo de coalición ha optado por fórmulas "más eficientes" en términos económicos y sin "dejar caer a la ciudadanía".

Finalmente, Díaz aseveró que su principal preocupación y la de otros homólogos internacionales es no salir de la crisis del coronavirus más desiguales y ha mostrado, además, "orgullo" por los altos índices de vacunación en España y el escaso porcentaje de "negacionistas".