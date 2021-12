García (CCOO) acusa a ELA de mentir respecto a la reforma de las pensiones y jugar "el mismo papel que la ultraderecha"

Asimismo, ha considerado que en el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria algunos "quieren mantener un chiringuito en marcha cada vez con menos nivel de movilización".

En una entrevista a Radio Popular, recogida por Europa Press, García se ha referido a la aprobación de este jueves en el Congreso de los Diputados de la primera parte de la reforma de pensiones que plantea el Gobierno, así como a las propuestas para derogar la reforma laboral.

Tras valorar la importancia de los ERTEs a la hora de "mantener el empleo y las empresas" durante la pandemia, García ha reconocido que la situación económica es "complicada" y, por ello, son necesarias políticas públicas para que "nadie quede en el camino".

Por otro lado, ha valorado los datos de descenso del paro conocidos este jueves, aunque ha advertido de la "calidad del empleo" que se genera. "Seguimos con niveles de temporalidad inasumibles y la contratación que se hace es muy precaria, temporal, de corta duración, con jornadas parciales y contratos que hacen que la gente entre y salga del mercado de trabajo", ha lamentado.

De este modo, ha apostado por derogar las reformas laborales para recuperar el papel de la negociación colectiva, abordar el mercado de trabajo planteando "restricciones legales" a la temporalidad, así como introducir en la legislación laboral elementos como los ERTEs para abordar en las empresas situaciones de crisis coyunturales.

"Estamos trabajando incansablemente para que, esperemos que antes de fin de año, tengamos una solución definitiva con la derogación de las reformas laborales", ha expresado.

Respecto a las críticas de ELA y LAB a la reforma laboral planteada, así como a la reforma de las pensiones, García ha considerado que "ya vale de hipocresía".

ACTITUD "HIPÓCRITA"

"Que organizaciones sindicales que no sabemos qué propuestas tienen en materia de reforma laboral, que no están en ningún ámbito de negociación porque no quieren estar, planteen que van a dar lecciones a los demás de cómo hacer las cosas cuando no tienen propuestas concretas más allá de la derogación nos parece bastante hipócrita", ha criticado.

Asimismo, la líder de CCOO Euskadi se ha mostrado muy crítica con el posicionamiento de ELA respecto a la reforma de las pensiones y ha afirmado que "miente descaradamente".

"ELA hace el mismo papel que juega la ultraderecha en el ámbito del Estado en relación a la política. Están mintiendo al decir el acuerdo de pensiones tiene recortes, lo que es falso", ha enfatizado.

Según ha defendido, con el acuerdo alcanzado, se pasa de la "política del recorte en las prestaciones e ingresos de la Seguridad Social" a un "incremento de ingresos y a garantizar el mantenimiento de las pensiones presentes y futuras sin recortes", incluyendo una cláusula de garantía del IPC revisable, entre otras cuestiones.

Del mismo, ha lamentado los posicionamientos del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. "Empezamos a pensar que algunos quieren mantener un chiringuito en marcha negando la realidad", ha denunciado.

Tras afirmar que puede entender que haya personas a las que les parezca insuficiente el acuerdo de pensiones alcanzado, ha subrayado que "negar los hechos y decir que trae recortes y no mejora el sistema parece vergonzante y de bastante hipocresía". "Empiezo a pensar que algunos quieren mantener un chiringuito abierto cada vez con menos nivel de movilización", ha insistido.

Según ha defendido García, "todo el mundo va a cobrar una pensión publica en condiciones" y, por ello, ha reclamado que "no se engañe a la gente".

"El Movimiento de Pensionistas era muy plural y transversal, donde CCOO también tuvo cabida pero tenía un riesgo, que alguien intentara instrumentalizarlo, como se intentó con la huelga del 30 de enero, lo que rompió la unidad", ha criticado, para añadir que el colectivo está diciendo cosas "que no son ciertas".

Asimismo, ha remarcado que a ELA "le interesa el ruido mediático" y se mueve "cómoda en un escenario de negación". "ELA niega el diálogo social porque han decidido no estar. Creen que su método de actuación es desde la bilateralidad, como un lobby hacia la política, que es lo que hace, pero nosotros entendemos que ése no es el papel de las organizaciones sindicales", ha detallado.

Por último, ha rechazado el "mantra" de la patronal respecto a que subir el SMI dificulta la creación de empleo, cuestión que, a su juicio, "es evidente que la realidad ha tirado por tierra". "La subida de salarios mejora la economía, ya que una parte de este se sustenta con la demanda interna", ha zanjado.