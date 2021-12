Las nominaciones más innovadoras de 'Secret Story' terminan con Luca y Gianmarco decepcionados con Cristina

Telecinco emitió este jueves 2 de diciembre una nueva entrega de Secret Story: la casa de los secretos. Presentada por Jorge Javier Vázquez, la entrega se convirtió en la última de Miguel Frigenti como concursante después de que fuera respescado junto a Adara Molinero.

Tal y como había adelantado la organización, esta entrega del reality tuvo una manera muy particular de repartir la inmunidad y elegir a sus nominados: el presentador les indicó a los concursantes que se dividieran en parejas teniendo en cuenta con quién querían llegar a la final.

Finalmente, se formaron tres parejas. Una de ellas estuvo formada por Luca Onestini y Cristina Porta, otra por los Gemeliers y Luis Rollán y, la última, por Julen de la Guerra y Sandra Pica. Después, las parejas fueron citadas en una sala contigua en la que tuvieorn que decidir quién era inmune y quién nominado.

Los nominados terminaron siendo Julen de la Guerra, los Gemeliers, Luis Rollán y Luca Onestini. Este último terminó muy dolido con Cristina Porta, pues consideró que su reacción al ser salvada fue demasiado frívola... y su hermano Gianmarco Onestini, desde el exterior y en sus redes sociales, secundó su opinión.

Al saber la mecánica de la nominación, lejos de ponerse de acuerdo como el resto de concursantes, Onestini y Porta se quedaron callados y, in extremis y casi sin tiempo, el italiano se colocó en el lugar de los nominados, sin darle opción a Porta. Esta, además de no postularse para la nominación, lo primero que dijo al saberse salvada fue que se quedaba tranquila porque esperaba que Onestini se salvara.

"Debería estar contenta, pero no lo estoy, y también es verdad que me quedo tranquila, porque Luca ha estado muchas veces nominado, pero he visto en los porcentajes que hay mucha gente que le quiere, quiero pensar que no peligra" explicó. Lejos de quedarse tranquilo con las palabras, él dijo que la joven no había entendido nada.

Mi hermano dandolo todo y siendo super generoso , y cristina pensando solo en ella misma y en salvarse . Que decepción. — Gianmarco Onestini (@GOnestini) December 3, 2021

"Escucho a una persona que no tiene palabras para valorar eso, yo tengo que hacer lo que siento y lo he hecho. Tienes que hacer las cosas sin esperar nada, si piensas que me hace gracia cómo has reaccionado... te digo que no", añadió el italiano tras la gala, mientras discutía con Porta. Gianmarco Onestini dejó claro en Twitter que compartía la decepción de su hermano y señaló el egoísmo de su posible futura cuñada.