Irene Rosales aclara en 'Secret Story' si echa de menos a Isabel Pantoja

Telecinco emitió este jueves 2 de diciembre una nueva entrega de Secret Story: la casa de los secretos. Presentada por Jorge Javier Vázquez, la entrega se convirtió en la última de Miguel Frigenti como concursante después de que fuera respescado junto a Adara Molinero.

Pero antes, los concursantes recibieron visitas de sus seres queridos. En el caso de Luis Rollán, fue Irene Rosales, su excompañera en Viva la vida, quien acudió a verle. La pareja de Kiko Rivera le dejó claro a Rollán lo orgullosa que estaban tanto ella como el resto de sus seres queridos de él.

Sin embargo, las primeras palabras que tuvo la joven al llegar a Guadalix fue muy distinta. En conversación con Jorge Javier Vázquez, dijo que su marido se encontraba bien "dentro de lo complicado de la situación" y explicó con bastante frialdad en qué punto estaba su situación con Isabel Pantoja.

Tras reconocer que se sentía decepcionada por no haber recibido el apoyo de la tonadillera en su momento más duro, cuando perdió a sus padres, la colaboradora dejó claro que no la echaba de menos, pues ella echaría en falta a las personas que forman parte de su día a día y no a alguien que llevaba un tiempo fuera de su vida: "Con quien estoy ahora mismo es con quien estoy. Tendría que tener conversaciones con ella, pero ahora mismo no creo que se vayan a producir".

Irene Rosales llega a La Casa de los Secretos y se emociona recordando a su madre #SecretGala12 pic.twitter.com/x1rY0qyLU8 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 2, 2021

También dijo que no iría a Cantora durante las fiestas navideñas, algo que había hecho durante varios años hasta que estalló el caso de la herencia envenenada. Rosales, mucho más tranquila desde que se dio un tiempo con Viva la vida, según apuntó, opinó también que Luis Rollán debería tener una conversación con Isabel Pantoja para solucionar sus problemas.

"Luis ha sufrido mucho y ha llorado mucho. Para él no es una amiga, es un familiar y todo lo que hizo fue con la intención de mediar, pero creo y quiero que vuelvan a tener una conversación entre adultos", añadió.