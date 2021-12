Yurena se cuela en 'Secret Story' para darle un mensaje a su doble, Miguel Frigenti

Telecinco emitió este jueves 2 de diciembre una nueva entrega de Secret Story: la casa de los secretos. Presentada por Jorge Javier Vázquez, la entrega se convirtió en la última de Miguel Frigenti como concursante después de que fuera respescado junto a Adara Molinero.

Pero antes, el periodista recibió dos sorpresas: una de su novio, Nua, y otra de alguien que estaba "muy dentro" de él, Yurena. La artista sorprendió al joven después de que este, después de ser repescado, empezara a imitarla continuamente.

De hecho, su voz como Yurena fue uno de sus grandes recursos humorísticos en su segunda fase en el programa, en la que Frigenti intentó dejar a un lado el conflicto y centrarse en pasárselo bien. El periodista llegó a usar su imitación en una prueba, fingiendo que sufría una posesión por parte de la artista, quien le indicaba que matase a sus contrincantes.

"Tanto me has evocado tratando de imitarme que, al final, me has atraído hasta aquí", dijo ella al aparecer en La casa de los secretos. Siguiendo la trama, Yurena no dejó de decir que Frigenti no se libraría de ella porque estaba yureposeído, y que tenía que entrenar y prepararse más para emular sus actuaciones.

Frigenti y Yurena se han fusionado en uno. ME MEO #SecretGala12 pic.twitter.com/sbNw9PLoOt — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 2, 2021

Y no solo eso, sino que la cantante mantuvo que su esencia seguiría hasta el final de los tiempos en la casa de Guadalix de la Sierra, donde pasó un tiempo durante su participación en GH DÚO, en 2019.

"No te quepa duda de que, mientras yo esté aquí, tú estarás conmigo", dijo Frigenti, sin saber que eso se traducía en muy poco tiempo, pues fue expulsado minutos después. "Se ha producido una cosa curiosísima, ahora Miguel ya es Yurena y ella es una imitadora. Haces de Yurena mejor que ella", comentó Jorge Javier, entre risas.