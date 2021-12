Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "Prefiero un WhatsApp que llamar porque puedes expresarte con emojis"

La tertulia de actualidad de El hormiguero con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val ocupó la segunda parte del programa de Antena 3 de este jueves tras la entrevista a Mariano Rajoy –que presentó su libro Política para adultos- y la sección de Trancas y Barrancas.

Tras comentar la visita del expresidente, Pablo Motos quiso charlar con sus colaboradores sobre una noticia que había leído: "Esto me parecía un tema menor, pero no lo es. A los jóvenes, ahora les estresa hablar por teléfono, pero le pasa a todo el mundo. Prefieren hacerlo por audios o WhatsApp".

"Con toda la gente que lo he consultado le parece incluso invasivo hablar por teléfono... Me he quedado en la prehistoria", señaló el presentador. Falcó le contestó: "Eso es así, intento utilizar la llamada de teléfono para casi nada".

La hija de Isabel Preysler afirmó que "al final mandas un WhatsApp y la gente lo lee cuando quiere, puedes expresarte con emojis, algo que no puedes hacer en una conversación telefónica. Esa aplicación de mensajería es rápida y no necesito más".

Tamara Falcó y Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Roca defendió que "en ocasiones es más práctico hacer una llamada y resolver un problema", y Falcó le contestó que "lo que no entiendo es que Juan y tú os llaméis 16 veces al día". Pardo, por su parte, señaló que "solo llamo si es para algo urgente y concreto, o para la familia. Si no utilizo WhatsApp o los audios".

"Ha quedado que solo llamas por teléfono si hay una emergencia", aseguró Motos, que se dirigió a Falcó: "Si te lama tu chico y no te manda un mensaje: ¿Crees que pasa algo?". La colaboradora le respondió afirmativamente: "Me preocupo un poco".

"Si me llama mi madre sí que no me preocupo porque lo hace sin parar y cuando ya son ella, mi hermana Ana y Chábeli en trillamada', eso ya puede durar horas...", comentó entre risas la hija de Isabel Preysler.

Motos concluyó diciendo que "yo soy de llamar siempre, y me habéis jodido porque Cristina, antes me has dicho que antes de hablar conmigo, me manda un mensaje diciéndome que le llame cuando pueda, y lo hago inmediatamente, que es lo antiguo".