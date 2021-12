"No estoy dispuesto a comenzar un discurso con lenguaje inclusivo", "Ayuso merece un respeto...": las mejores frases de Rajoy en 'El hormiguero'

El hormiguero concluyó la semana con la visita de Mariano Rajoy, el expresidente del Gobierno que visitó el espacio de Antena 3 para presentar su último libro Política para adultos, que salió a la venta el pasado miércoles.

En su segunda visita al programa de Pablo Motos, el presentador le saludó con confianza: "Mariano: ¿Cómo va la vida?", a lo que el invitado le contestó: "Todo en orden, no me quejo".

Rajoy no tuvo ningún problema en responder y abordar todas las preguntas que le realizaron tanto Motos como las hormigas Trancas y Barrancas, y sus frases más destacadas fueron:

"No fue ni cobra ni protocolo, fui yo" (Sobre el momento incómodo entre Ayuso y Casado).

"Isabel Díaz Ayuso merece un respeto".

"No estoy dispuesto a comenzar un discurso con lenguaje inclusivo con todos, todas y todes".

"Desde que Perón empezó a gobernar en Argentina, ese país no ha levantado cabeza".

"Pablo Iglesias ha sido la quinta esencia del populismo".

Mariano Rajoy, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Al PP le tiene que votar el presidente de un banco y el conserje del mismo banco".

"Soy partidario de que el PP esté en el centro, es un partido para mucha gente".

"Es tremendo que haya un Gobierno con el apoyo de Bildu".

"Ser presidente es muy difícil, estás expuesto y tienes que hacer frente a lo que te toque porque es algo voluntario".

"Lo que ha pasado con Yolanda Díaz es un ejemplo de política infantil".

"Este Gobierno no se caracteriza por hacer política para adultos".

"Me he vacunado dos veces, por la cuenta que me trae, y en cuanto pueda me pongo la tercera. En casa pasamos la covid y estuvimos 10 días confinados".

"Las personas acusadas por corrupción ya no están en el PP. A los corruptos hay que detectarlos a tiempo y tomar medidas".

"El rey Juan Carlos no ha sido juzgado en un tribunal, no está acusado de nada. Con él hemos vivido los mejores 40 años de nuestra historia".

"El rey Juan Carlos debería de estar en España".

"Los políticos deberían tener un buen sueldo".

"Para ser presidente del Gobierno, lo más importante es tener equilibrio emocional".