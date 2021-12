Rajoy, sobre el momento incómodo entre Ayuso y Casado: "No fue ni cobra ni protocolo, fui yo"

Mariano Rajoy ha vuelto a la primera línea si no política sí mediática para presentar su nuevo libro, 'Política para adultos' y ha querido dejar claro desde el primer momento que para él ha sido "un honor" ser presidente del Gobierno. Y lo dice además en un momento en el que la política española está llena de turbulencias. "Yo estoy retirado", le dijo con sorna a Pablo Motos en su entrevista de este jueves en El Hormiguero.

"No fue ni cobra, ni protocolo, fui yo", dijo el expresidente del Gobierno sobre el presunto malentendido o momento incómodo que hubo entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso durante la presentación del libro en Madrid a la hora de posar para la foto de familia. "Creo que Casado y la presidenta de la Comunidad lo están haciendo muy bien", aseguró, y dijo sobre su sucesor que ser líder de la oposición es "muy difícil". Sobre la presidenta madrileña, Rajoy apuntó que le ha tocado "vivir un momento muy complicado" con la pandemia y ella "se ha ganado el respeto de muchos".

Rajoy considera que el tira y afloja en el PP de Madrid "se va a resolver muy pronto" y "a favor de los militantes". El expresidente del Gobierno dice no tener "ningún dato" sobre la situación del partido, pero sí "años" para saber "cómo funcionan estas cosas". El que fuera jefe del Ejecutivo fue claro en este sentido: "Se resolverá muy pronto".

Sobre el lenguaje inclusivo Rajoy también tuvo un mensaje. "No estoy dispuesto a iniciar un discurso diciendo todos, todas y todes", apuntó, porque, dice, "a estas alturas de mi vida no tengo por qué hacerlo". Asimismo, considera que es algo que "no se puede imponer" como, indirectamente, considera que está haciendo el actual Gobierno de coalición. "El que está con esas cosas no se comporta precisamente como un adulto", sostuvo el expresidente del Gobierno.

"Yo defiendo la democracia liberal", prosiguió para hablar sobre el libro, y está "en contra del populismo" y ve como pionero en ello "a Perón" aunque en España hay alguno, pero, dijo Rajoy, "no me acuerdo ahora de su nombre", en referencia a Pablo Iglesias sin decirlo. Para él, el populismo "se combate si las democracias son capaces de hacer las cosas bien y se exigen cada vez más a sí mismas". Para sustentar esto, Rajoy se apoya en la época del muro de Berlín. "Hay que hacer buena política económica para mejorar la vida de la gente", añadió a este respecto.

Iglesias "es la quinta esencia del populismo"

Rajoy acabó criticando a Iglesias. "Para mí es la quinta esencia del populismo" y al final, añadió, "se tuvo que ir" y la democracia "continúa". Y lo repitió: "Pablo Iglesias es un populista y lo digo". En cambio, considera que Santiago Abascal "es distinto" porque "no está en contra de la Constitución", aunque sí está en contra de "su política migratoria" y de "su política europea". Por encima de esto, el antiguo inquilino de Moncloa tiene claro que al PP "tiene que votarlo el director de un banco y el conserje de un banco".

En palabras de Rajoy, "el PP tiene que estar en el centro que es donde ha estado y donde ha ganado las elecciones". Rajoy cree que tiene que ser "un partido para mucha gente", aunque ya no hay mayorías y por eso pide entender que "España es un país plural". Dejó una clave para el futuro: "Hay que tener inteligencia y buen tino". Pero sobre los pactos con Vox fue más tibio. "Yo no tengo nada que ver con Vox" y para él la solución es que los votantes "vuelvan al PP" porque las aspiraciones han de ser "volver a gobernar en mayoría".

Además, se refirió al papel de Sánchez durante los últimos años. "Ser presidente del Gobierno es muy difícil", esgrimió, y para él la base es pensar "en el bienestar de la gente". No ve importante "quejarse" porque ser presidente del Ejecutivo "es algo voluntario". Se posicionó en contra también de Yolanda Díaz, a la que acusó de hacer "política infantil". Este Gobierno, para él, "no se caracteriza por hacer demasiada política para adultos".

"Preocupado" por los socios de Sánchez

Mariano Rajoy asegura estar "preocupado" por los socios de Sánchez y llama a volver a los grandes pactos nacionales y recuperar "el espíritu de la Transición". El acuerdo con el PSOE ahora es, para él, "muy complicado" porque tiene como socios a Bildu y a ERC. Y tuvo un recado para el actual presidente: "A mí me dejaron un muerto importante y cuando me fui se creaban 500.000 empleos al año", espetó.

No huyó del asunto de la corrupción y dejó claro que los condenados "ya no están en el PP" y quiso recordar que los casos "son los mínimos" y que lo que hay que hacer "es detectarlos a tiempo y tomar medidas". Lamentó, eso sí, que haya gente "que te condena sin más" y precisamente afeó "los juicios paralelos" que, añadió, "son muy peligrosos". Esto se ha hecho, para él, por ejemplo, con el rey emérito. "¿Lo ha condenado algún tribunal?", se preguntó Rajoy, elogiando el legado de Juan Carlos I: "Trajo la democracia a España en un momento muy complicado" y aseguró que "nadie es perfecto". El emérito, según Rajoy, "debería estar en España".

En torno a la vacuna mostró seguridad y desveló que tanto él como su familia pasaron la Covid y está vacunado "dos veces" y se pondrá la tercera dosis. Cree que los dirigentes políticos deberían seguir siempre las recomendaciones y las pautas marcadas por la ciencia. Asegura que "no es fácil" el asunto de la vacunación obligatoria. "Usted no puede viajar en este avión si no me trae el certificado de que se ha vacunado", puso como ejemplo. "No le obligas a nada pero tiene que quedar claro que vives en sociedad", sentenció el expresidente del Gobierno.