El ECDC alerta de que la Ómicron podría causar más del 50% de los casos de Covid en la UE en los próximos meses

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) alerta de que, según su modelo matemático, hay indicios de que Ómicron podría causar más de la mitad de todas las infecciones por SARS-CoV-2 en la UE en los próximos meses.

"Hay una serie de incertidumbres en torno a Ómicron en términos de transmisibilidad, gravedad y potencial de escape inmunológico, aunque los datos preliminares sugieren una ventaja sustancial sobre la variante Delta", advierte en su último informe de evaluación de amenazas actualizado sobre la variante B.1.1.529 del SARS-CoV-2, conocida como ómicron.

Ante el aumento del número de países que notifican casos de a nivel mundial y en la UE/EEE, recuerda que "cuanto mayor sea la ventaja de crecimiento de ómicron sobre delta y mayor sea su circulación en la UE/EEE, menor será el tiempo esperado hasta que ómicron cause la mayoría de las infecciones por SARS-CoV-2".

"Seguimos monitoreando y evaluando la propagación de ómicron, pero sigue habiendo una gran cantidad de factores que pueden cambiar la dinámica de la situación, y la evidencia que tenemos hasta ahora es limitada. Teniendo esto en cuenta, se necesita un enfoque de varios niveles para retrasar cualquier propagación adicional de ómicron en la UE/EEE", explica Andrea Ammon, directora del ECDC.

¿Debe la UE ofrecer respuestas conjuntas a crisis sanitarias globales? Sí, la UE debe tener competencias compartidas con los Estados en el ámbito sanitario para poder ofrecer respuestas eficientes. No, es mejor que cada país legisle como considere para hacer frente a las pandemias. La UE debería tener las competencias sanitarias en exclusiva.

Así, recomienda las vacunas para aquellos que aún no han sido vacunados o que no han completado su ciclo de vacunación y los refuerzos para los mayores de 40 años son imprescindibles. Además, de las intervenciones no farmacéuticas que han demostrado ser efectivas para reducir la transmisión y deben continuar implementándose en función de la situación epidemiológica, incluidas medidas de distanciamiento físico y ventilación adecuada en espacios cerrados y trabajar desde casa si se enferma.

Por otro lado, el ECDC recomienda las medidas mejoradas de rastreo de contactos, como el rastreo de contactos hacia atrás y una gestión más estricta de los contactos, podrían ayudar a retrasar el establecimiento de la nueva variante en la UE/EEE.

Y en cuanto a las medidas relacionadas con los viajes, afirma que temporalmente deben considerarse cuidadosamente a la luz de la situación epidemiológica más reciente y deben revisarse periódicamente a medida que surgen nuevas pruebas.

"Tales medidas podrían incluir la prueba y la cuarentena de los viajeros que han regresado recientemente de los países afectados y la secuenciación de los casos identificados entre los viajeros. La información pública sobre la situación emergente y las medidas de salud pública implementadas son importantes para crear conciencia y apoyar su implementación efectiva", aconseja.